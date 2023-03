Si Calderón no confía en veredicto contra García Luna, que denuncie a autoridades de EUA: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al exmandatario Felipe Calderón a que presente una denuncia contra la justicia de Estados Unidos que juzgó a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por cinco delitos vinculados a narcotráfico y crimen organizado.

El tabasqueño respondió a Calderón, que ayer afirmó desde España que tiene “muchas dudas” del veredicto de la justicia estadounidense contra quien fuera su mano derecha y hombre de confianza en materia de seguridad, y acusó ser “víctima” de una “persecución política” de parte del gobierno mexicano, “exacerbando el fallo” para señalarlo.

Al respecto, el mandatario federal señaló que el expresidente debe explicar por qué duda de la justicia estadounidense y defiende a su excolaborador; a la vez que rechazó que su administración persiga a Calderón.

“Lo juzga (a García Luna) un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: ‘no les creo, no hay pruebas’. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadunidenses que lo están juzgando”.

Parafraseando a Miguel de Cervantes en un estrato de El Quijote de la Mancha, López Obrador retó a Calderón. “Decía el Quijote, bueno, Cervantes, decía: por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente no se debe de permitir que nadie ponga entredicho nuestra honestidad, y es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa, la honestidad”.

El Presidente afirmó que “sería muy bueno” que como parte del proceso en su contra en Estados Unidos, el otrora llamado “súper policía”, explique ademas “¿cuál era su vinculación con las autoridades estadunidenses y cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta que trabajaba al servicio de un cártel? ¿Cómo es que no se dieron cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos? ¿Por qué quieren ahora echarnos la culpa a nosotros?”.

Y continuó: “Esperemos que García Luna reaccione y que le haga un servicio al país. A pesar de los pesares y que hable, porque también nos va a ayudar mucho a que el PAN deje de estarnos pidiendo que nos alineemos a la DEA, y nos va a ayudar mucho para que los legisladores de Estados Unidos, del partido Republicano, no estén planteando que debe entrar la DEA, es más, el ejercicio estadunidense a nuestro territorio para combatir a narcotraficantes considerados terroristas, en una franca actitud intervencionista, violatoria de nuestra soberanía”.

Estas posiciones, afirmó López Obrador, las expuso ayer en la reunión que tuvo en Palacio Nacional con congresistas estadunidenses. “¿Cómo no lo voy a plantear? Ellos tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a México. Y bueno, estamos cooperando y trabajando de manera coordinada, pero no les vamos a dejar el mando del país, ni modo que la DEA sea la que decida en México, como lo está planteando el presidente del PAN (Marko Cortés)”.