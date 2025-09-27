Caen tres árboles en diversas zonas de la ciudad de Puebla tras la lluvia de este sábado

Por lo menos tres árboles cayeron en diferentes zonas de la ciudad, a causa de la lluvia de este sábado, sin que se reportaran lesionados.

Los incidentes ocurrieron en la Diagonal Defensores de la República y 22 Poniente; 31 Oriente y 8 Sur; y 11 Sur y 83 Poniente.

Los incidentes provocaron un tránsito lento de los vehículos, sin embargo, fueron rápidamente retirados por personal de Protección Civil.

A la situación se sumaron encharcamientos en otras zonas de la ciudad como El Carmen, el bulevar Norte, la Calzada Zavaleta, la 11 Sur, a partir de la 81 Poniente, entre otras.

