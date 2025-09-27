Sábado, septiembre 27, 2025
Caen tres árboles en diversas zonas de la ciudad de Puebla tras la lluvia de este sábado

No se reportaron personas lesionadas.

Caen tres árboles en diversas zonas de la ciudad de Puebla tras la lluvia de este sábado
Patricia Méndez

Por lo menos tres árboles cayeron en diferentes zonas de la ciudad, a causa de la lluvia de este sábado, sin que se reportaran lesionados.

Los incidentes ocurrieron en la Diagonal Defensores de la República y 22 Poniente; 31 Oriente y 8 Sur; y 11 Sur y 83 Poniente.

Los incidentes provocaron un tránsito lento de los vehículos, sin embargo, fueron rápidamente retirados por personal de Protección Civil.

A la situación se sumaron encharcamientos en otras zonas de la ciudad como El Carmen, el bulevar Norte, la Calzada Zavaleta, la 11 Sur, a partir de la 81 Poniente, entre otras.

