Caen 98% usuarios de bibliotecas públicas; algunas con cero visitas este año

En una década las visitas a bibliotecas públicas han registrado un desplome del 98 por ciento en Puebla. Pese a que el estado es la segunda entidad con más bibliotecas públicas en el país -con al menos un recinto en los 217 municipios- este 2025 el registro no alcanzó los 55 mil usuarios, lo que contrasta con el padrón de 2015 cuando el número de consultantes era de 2.4 millones de lectores.

En el marco del Día Nacional del Libro, encargados de las bibliotecas atribuyen la estrepitosa caída de usuarios no sólo a la era digital o al hábito lector, sino a la falta de atención de autoridades y caída de presupuesto que se ha traducido en falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones, pérdida de acervo, deterioros graves, filtraciones, falta de sistemas de seguridad, acusan que incluso operan sin baños por la falta de agua.

De acuerdo con la solicitud de información 212405725000025, de las 617 bibliotecas públicas en Puebla, la más visitada es la llamada Hilario Galicia Rodríguez en Chalchicomula de Sesma, que en 2015 registró 46 mil 661 usuarios, en el primer trimestre de 2025 no alcanzó más de 110 lectores.

Operando con olvido institucional, con una disminución del 25 por ciento de los textos del acervo total, ofreciendo libros desgastados, con plagas, en mal estado y no actualizados, están el total de las bibliotecas poblanas, las cuales no han logrado la actualización de un solo texto, salvo las colecciones donadas por la Secretaría de Educación Pública que datan desde hace un lustro.

Pero el verdadero drama, según bibliotecarios -registrados en el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura federal y en el registro de la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla- y usuarios consultados, puede advertirse en las bibliotecas de Puebla capital, algunas en Juntas Auxiliares, que aunque cuentan con registro activo han computado 0 vistas.

Con paredes semidestruidas, vidrios rotos, filtraciones de agua, sin mobiliario útil.

Incluso la biblioteca de Luis Álvarez Barret en el Centro de Readaptación Social (Cereso) como la biblioteca del Museo de Antropología e Historia en la colonia Los Fuertes, han contado con la misma suerte: ningún lector, aunque en teoría, permanecen abiertas.

Inversión a bibliotecas a cuenta gotas

Datos revelan que a pesar de la inversión mínima a bibliotecas los resultados fueron exitosos. La iniciativa “2024, Año del Libro y la Lectura” impactaron a la biblioteca Miguel de la Madrid, -ubicada en bulevar 5 de Mayo, esquina con la 14 oriente- y la biblioteca Gabino Barreda -en la Casa de la Cultura-, en ambos fue visible el impacto, pero los esfuerzos parecen no continuados.

La biblioteca Gabino Barreda -con un acervo de 20 mil 76 libros, entre ellos una colección de más de 6 mil ejemplares de literatura francesa, inglesa, colombiana y mexicana- tuvo una inversión de 100 mil pesos para cuatro áreas: sala de colección infantil, sala de colección juvenil, sala de consulta y un módulo de servicios digitales, además sede de talleres de escritura gratuitos. Ese 2024 registró mil 965 visitantes, duplicando el padrón computado en 2023 de 585.

Pero las actividades se suspendieron, el primer trimestre de 2025 no alcanzó los 100 visitantes.

Otro esfuerzo fue para la biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado -en la 5 de Mayo y 14 Oriente, extemplo de San Francisco- que de acuerdo al padrón de la Secretaría de Cultura es la segunda biblioteca más visitada en el municipio de Puebla, contó con la colocación de cuatro rampas de acceso para personas con discapacidad, mantenimiento de iluminarias, así como la apertura de una galería de arte.

Los esfuerzos de ese 2024 rindieron frutos, pues el registro de visitantes de ése año alcanzaron los 24 mil 454 usuarios, duplicando las cifras de 2023 cuando se habían computado 13 mil 129 visitas.

Este 2025 en el registro del primer trimestre de 2025 ya suman 5 mil 135 consultantes.

Esta biblioteca llegó a atender 43 mil 528 visitantes en 2015 pero en 2019 alcanzó la cifra mayor con 51 mil 982 usuarios.

Bellas bibliotecas, acceso fallido

La Biblioteca Pública “General Ignacio Zaragoza” descrita como “una joya poco valorada” está ubicada en la 4 Poniente y 7 Norte, en un edificio que data del siglo XVII, considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sus servicios como biblioteca iniciaron en 1997 y desde entonces ofrece el servicio de consulta en sala o préstamo.

Además de las bellas e impresionantes instalaciones, el recinto resguarda un total de 25 mil 334 libros, de las pocas bibliotecas que cuenta con unas importantes colecciones infantiles y de ciencias militares.

Resguardada por la 25 Zona Militar, el acceso es condicionado a “un servicio de paquetería” obligatorio que está en la entrada que da a la calle y no ofrece ninguna seguridad; y quien entra sólo puede llevar consigo un lápiz y papel para escribir.

Bibliotecarios, cazadores de lectores

Ante la escasez, el nulo presupuesto y la falta de atención a sus centros de trabajo, los encargados de las bibliotecas o bibliotecarios se han convertido en verdaderos expertos en el arte de conquistar lectores de todas edades.

Daniel Salazar Gutiérrez, encargado de la biblioteca pública al interior del Museo del Ferrocarril, ha ideado los métodos sutiles y expresos para “cazar a lectores, grandes y pequeños”, dice .

“Tenemos que hacer circo maroma y teatro. Tenemos jueguitos de mesa, círculo de lectura, inventamos lo que sea para lograr visitas”, sostuvo.

La conquista de niños lectores la ha hecho con materiales que él consigue y compra de su bolsa. En su mayoría reciclables -asegura, todo sirve- ha usado cartones de huevo para emular el juego de Tetris, tapas de refresco que funcionan como fichas en juegos de mesa, papel de distintas texturas para la construcción de alebrijes y para el proyecto próximo Daniel está reuniendo el centro del rollo de papel sanitario, serán material para el próximo taller de títeres.

Para Salazar Gutiérrez es vital reforzar el trueque de libros, asegura que es una cruzada contra la venta de libros e enciclopedias por kilo que la gente lleva a centros de reciclaje de papel.

“El reto para las bibliotecas es el de siempre, hacerlas atractivas e insistir en su permanencia y que sobrevivan al olvido institucional”, dijo.

De acuerdo a la Dirección General de Bibliotecas, el estado con más bibliotecas es el de México con 671 inmuebles, seguido de Puebla con 617 espacios, Tabasco con 554, Veracruz con 515 y Oaxaca con 476. La mayoría de los espacios se encuentran a cargo de los ayuntamientos o la Secretaría de Educación Pública.

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, y opera 7 mil 413 bibliotecas públicas establecidas en 2 mil 282 municipios. Investigaciones periodísticas han revelado que la Dirección General de Bibliotecas (DGB) ha recibido desde 2019, en promedio, 200 millones de pesos anuales para su operación, los que ha destinado a su operación.

El portal Reporte Índigo reveló que su titular, Rodrigo Borja Torres, percibe un salario mensual que roza los 100 mil pesos, similar a lo que gana un secretario de Estado y superior a lo que cobra un gobernador.