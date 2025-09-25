Cae un árbol en Bosques de San Sebastián tras la granizada de este miércoles

Un árbol se desplomó en el bulevar Xonacatepec, a la altura de Bosques de San Sebastián, mientras que calles de Barranca Honda y de la zona de los estadios, registraron severos encharcamientos, a causa de la lluvia con granizo que la tarde-noche de este miércoles cayó en el municipio de Puebla.

Te puede interesar: Granizada en Atlixco tumba árboles e inunda calles

Hasta el cierre de la presente edición, no se reportaron personas lesionadas a causa de las afectaciones provocadas por las precipitaciones pluviales.

La estructura desgastada de un árbol que ya no tenía follaje, cayó sobre el bulevar Xonacatepec, a la altura del bulevar Oaxaca, en Bosques de San Sebastián, lo que provocó el cierre total a la circulación, situación que se agravó con la acumulación de agua sobre la vialidad y cuyo nivel rebasó el de los camellones.

Personal de Protección Civil acudió al sitio y lo acordonó por espacio de tres horas mientras retiró el tronco y las ramas, para después abrir nuevamente la circulación.

La fuerza que generó la cantidad de agua y granizo que cayó este miércoles, provocó que la corriente arrastrara un vehículo pequeño sobre el bulevar Puebla, frente a la parroquia del Espíritu Santo, también en la colonia Bosques de San Sebastián, hasta que chocó con otro automóvil y se detuvo.

Por otra parte, habitantes de la colonia Barranca Honda y de la zona de los estadios, reportaron la caída de granizo que provocó encharcamientos en la zona, lo que, a su vez, generó un intenso tráfico en la Calzada Zaragoza, principalmente.