Hallan cadáver de mujer envuelto en cobijas en San Cristóbal Tulcingo; investigan si sería Patricia Rubín

Poco después de las 22 horas del martes fue localizado el cadáver de una mujer envuelto entre cobijas en la colonia San Cristóbal Tulcingo, al norte de la capital poblana, junto con una cartulina con mensajes amenazantes.

De acuerdo con los avances periciales, la víctima sería Patricia Angélica Rubín Montes, quien fue detenida el 14 de julio por la Policía Estatal por robo a usuarios de transporte público, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallarés Miranda, en conferencia de prensa.

El hallazgo, ocurrido sobre un canal de desagüe pluvial cercano al Camino a la Ex Hacienda de San Cristóbal Tulcingo, se enmarca en una serie de hechos violentos registrados desde la semana pasada en la zona norte de la ciudad de Puebla.

Fueron transeúntes quienes descubrieron el cuerpo en el canal y dieron aviso a las autoridades. Ya en los primeros minutos de este miércoles, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Desde un principio se tuvo la sospecha de que el cuerpo podría pertenecer a Patricia Angélica Rubín Montes, debido a los mensajes amenazantes encontrados a su lado. La cartulina fue firmada por “El Comandante Diablo”.

Este mensaje coincide con el que fue dejado junto a restos humanos dentro de dos bolsas de plástico el pasado viernes, debajo del “Puente de Piedra” de la junta auxiliar La Resurrección.

Cabe recordar que ayer, la fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, informó que el cuerpo hallado en ese caso aún no había sido identificado, principalmente porque fue desmembrado y su cabeza no había sido localizada.

En este contexto, el pasado 22 de octubre, una pareja integrada por una mujer y un hombre, identificados como Guillermo, de 52 años, y Verónica, de 41, fue ejecutada a tiros en la colonia Barranca Honda, también al norte de la ciudad.

Aunque las víctimas no tenían antecedentes penales, testigos refirieron a las autoridades que en la zona eran identificadas como presuntos narcomenudistas.

Además, durante la madrugada del pasado lunes, tres hombres fueron atacados a balazos en La Resurrección. Se reportan graves y permanecen hospitalizados en el Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Esa misma madrugada, un grupo de hombres a bordo de motocicletas disparó al menos 20 veces contra una vivienda ubicada sobre la calle Bambú, en la colonia Bosques de Manzanilla, colindante con La Resurrección, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades investigan si dicho inmueble pertenece a Elpidio Reinoso, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones por ninguno de los hechos violentos ocurridos al norte de la capital.

Localizan cabeza humana en La Resurrección

La mañana de este miércoles también se reportó el hallazgo de una cabeza humana en una barranca de la colonia 2 de marzo, en La Resurrección, por lo que autoridades mantienen resguardada la zona.

Policías municipales de la capital refirieron que pertenecería a una mujer. Sin embargo, será en las próximas horas que la Fiscalía General del Estado (FGE) amplíe la información respecto a estos hechos.