Cadáver en tambo cerca del mercado 5 de Mayo no está ligado a los otros ejecutados en el Centro Histórico: Fiscalía

La fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, informó que el crimen tuvo su origen en una discusión dentro de un inmueble identificado como punto de venta de drogas.
Isaí Pérez Guarneros

Tras la detención de tres hombres relacionados con el homicidio de Benito Balderas, ocurrido el pasado 24 de agosto y cuyo cuerpo fue localizado dentro de un tambo en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo, la fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, informó que el crimen tuvo su origen en una discusión dentro de un inmueble identificado como punto de venta de drogas.

De acuerdo con las investigaciones periciales, el móvil no estuvo vinculado al narcomenudeo, sino a un conflicto personal entre los cuatro hombres, derivado de una disputa sentimental con una mujer.

Por esta razón, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que este caso tenga relación con el hallazgo de dos cuerpos en las inmediaciones del mismo mercado, ocurrido dos días antes, junto con cartulinas con un narcomensaje atribuido al grupo criminal La Familia Michoacana.

Campos Rivera detalló que, según la reconstrucción de los hechos, la víctima de 34 años acudió a un domicilio ubicado en la 18 Poniente, cercano al sitio donde posteriormente fue abandonado su cuerpo, acompañado por tres hombres identificados como José Iván N., de 39 años; Eleazar N., de 33; y Paulino N., de 43.

Durante la convivencia, los cuatro comenzaron a discutir por la presunta relación sentimental de Balderas con una mujer. El altercado escaló hasta que José Iván, Eleazar y Paulino golpearon de manera reiterada a la víctima hasta privarlo de la vida.

Tras el homicidio, los agresores decidieron deshacerse del cuerpo introduciéndolo en un tambo azul de plástico, que abandonaron a escasos metros del Mercado 5 de Mayo, donde dos días antes habían aparecido otros dos cadáveres envueltos en plástico y acompañados de mantas con amenazas dirigidas a El Fede, líder de la organización de comerciantes ambulantes Fuerza 2000.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los tres presuntos responsables salieron del domicilio con dirección al lugar donde arrojaron el contenedor con el cuerpo. Con estas pruebas, la FGE obtuvo una orden de cateo para el inmueble y las órdenes de aprehensión en contra de los tres implicados, quienes fueron detenidos el viernes pasado.

El 22 de septiembre, un juez de control resolvió vincular a proceso a José Iván N., Eleazar N. y Paulino N. por su presunta responsabilidad en el homicidio de Benito Balderas. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva. Cabe señalar que Balderas, residente de la junta auxiliar de Chachapa en Amozoc, había sido reportado como desaparecido por sus familiares cinco días antes de su muerte.

Finalmente, Campos Rivera precisó que los homicidios de dos hombres cerca del Mercado 5 de Mayo el 22 de agosto, así como el abandono de un cadáver en inmediaciones del puente de Analco el 15 de septiembre, sí estarían relacionados con células delictivas que se autodenominan parte de La Familia Michoacana. Estas células, aseguró, han sido detectadas operando en el norte y centro de la capital poblana.

