FGE y Protección Civil recuperan cadáver de un hombre en laguna de aguas negras de Ciudad Serdán

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Protección Civil recuperó la tarde del miércoles el cadáver de un hombre que flotaba en una de las presas de aguas residuales ubicadas en Ciudad Serdán.

El hallazgo fue reportado por habitantes de zonas cercanas al paraje conocido popularmente como “Las Presas”. Durante más de una hora, personal especializado de ambas dependencias trabajó en el rescate del cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición y tenía una bolsa de plástico colocada alrededor de la cabeza.

De acuerdo con información del Colectivo Luz y Esperanza en la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Ciudad Serdán, en esa misma zona ya se habían solicitado búsquedas de posibles restos humanos. Esto, luego de que el grupo recibiera mensajes anónimos en redes sociales que advertían sobre la presencia de indicios en el lugar, hace poco más de dos meses.

No obstante, la Comisión de Búsqueda argumentó en su momento que no contaba con el equipo tecnológico necesario para realizar las operaciones requeridas, debido a que el área es de difícil acceso y se encuentra alejada del centro urbano de Ciudad Serdán. Esa condición limita la vigilancia y el tránsito de personas, lo que complica el reporte oportuno de hechos como el ocurrido.

El cuerpo, localizado la tarde de ayer, permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia correspondiente para determinar la causa de muerte y el tiempo que llevaba en el lugar. Hasta el momento, continúa en calidad de desconocido, en espera de su identificación oficial.

Por estas razones, la Fiscalía General del Estado aún no confirma si iniciará una carpeta de investigación por homicidio, ya que el único indicio que podría apuntar a esa posibilidad es la bolsa hallada en la cabeza de la víctima. Sin embargo, debido al grado de descomposición, en la primera inspección no fue posible determinar si presentaba heridas o signos de violencia.

