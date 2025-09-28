Localizan cadáver con herida de bala en Cañada Morelos; indagan si es “El Yoko”, líder criminal

La tarde del sábado, policías municipales de Cañada Morelos y paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron a un predio de la comunidad de San Lucas, tras el reporte de una camioneta en aparente estado de abandono y el hallazgo del cadáver de un joven de entre 25 y 30 años en el asiento del copiloto.

De acuerdo con vecinos de la zona, la camioneta Toyota Corolla Cross XLE color perla fue localizada desde la mañana. Al acercarse, observaron que la puerta del lado del piloto estaba abierta y que al interior se encontraba un hombre en posición fetal, con la cabeza recargada en las piernas y manchas de sangre en el asiento. De inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que policías municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras la zona era acordonada, elementos del Ejército Mexicano se sumaron para reforzar la seguridad.

Alrededor del atardecer, peritos del área especializada en homicidios dolosos de la FGE realizaron las primeras diligencias y confirmaron que la víctima presentaba un impacto de bala en la nuca, además de rastros de sangre en el rostro y el pecho.

De manera preliminar, los peritos señalaron que se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años, vestido con playera azul, pants grises y tenis negros con rojo y suela blanca. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para continuar con las investigaciones.

Versiones extraoficiales apuntan que la víctima sería Jorge Jovani, alias “El Yoko”, identificado por las autoridades estatales como líder de una banda criminal integrada por al menos 20 personas, dedicada al robo de vehículos particulares y de carga a tractocamiones en la autopista Puebla-Orizaba, en los tramos de Palmar de Bravo y Quecholac, así como en la Cuacnopalan-Oaxaca que atraviesa Cañada Morelos.

“El Yoko” ya había sido detenido en 2020, cuando operaba como brazo derecho de la agrupación delictiva “Los Zúñiga”, encabezada por Heriberto N., alias “El Gallo”, quien presuntamente estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Posteriormente, tras recuperar su libertad, tomó el mando de un grupo que continuó operando en carreteras poblanas.

De acuerdo con indagatorias previas, Jorge Jovani inició su carrera criminal de la mano de Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, expolicía municipal de Maltrata, Veracruz, vinculado a Los Zetas y considerado uno de los principales líderes huachicoleros en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz. Desde 2017 existe una recompensa de un millón de pesos por información que permita su captura.

Aunque la identidad del cadáver no ha sido confirmada oficialmente, las primeras líneas de investigación apuntan a que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos criminales que se disputan el control de delitos de alto impacto en los tramos carreteros de Puebla y Veracruz.