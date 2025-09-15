Hallan cadáver envuelto en lona y narcomensaje cerca del puente de Analco

Esta mañana transeúntes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una lona, acompañado de dos cartulinas con un presunto mensaje criminal, sobre el bulevar 5 de Mayo, a la altura del puente de Analco, entre las calles 5 y 3 Oriente.

El hallazgo provocó una amplia movilización de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes acordonaron el área con mantas azules para preservar la escena.

De manera extraoficial, se reportó que en el sitio también fue encontrada una caja que contendría una lengua humana.

Fuentes policiales señalaron que este hecho podría estar vinculado con el mismo grupo delictivo que días antes abandonó 2 cuerpos envueltos en plástico en las inmediaciones del mercado 5 de Mayo, sobre la 18 Poniente.

Hasta el cierre de esta edición, la zona permanecía resguardada y se esperaba el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).