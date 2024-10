Cada vez más riesgo de “guerra total”

Scott Ritter, ex inspector de armas de la Organización de Naciones Unidas, rechazó que el ataque lanzado ayer por Irán contra Israel haya sido ineficaz, como aseguró el presidente Joe Biden. Sus palabras no corresponden con la realidad, ya que los videos del ataque muestran “misiles hipersónicos Fattah golpeando el piso (…) en una estrategia de saturación por parte de Irán que simplemente abrumó el sistema de defensa israelí”, dijo en el podcast Judging Freedom. Lo que vimos aquí es que Israel está indefenso. Irán no sólo saturó el escudo de defensa antimisiles israelí, sino los sistemas de defensa y de la marina estadounidense, y de Jordania, afirmó al ser entrevistado por el ex juez Andrew Napolitano. (https://shorturl.at/qY7kO ).

Te recomendamos: Biden pide evitar una guerra total en Oriente Medio