Cada quien su volcán: Disputa mediática sobre prevención en las comunidades del Popocatépetl

Cuando el volcán Popocatépetl explotó ante nuestros ojos asombrados e incrédulos, el 21 de diciembre de 1994, todo lo que los geocientíficos sabían, o no, y todo lo que podían hacer los habitantes de la región cercana, como ciudadanos o autoridades, confluyó en múltiples discursos y narrativas que, como sociedad, pusimos en común1. Estamos hablando, a la distancia de 30 años, de otra época, muy distinta, en la que prevalecían, en la mediación formal, estas herramientas de comunicación de masas, entonces omnipresentes: televisión, radio, prensa.

De acuerdo con Jesús Martín Barbero (1987), cuando nos referimos al discurso como ejercicio de poder es porque en él se contienen materia y trabajo, no solo signos o señales. El discurso es una práctica, y para comprenderlo es preciso reconocer su historicidad. El discurso es lugar de una lucha específica por el poder, y eso forma parte de sus condiciones de producción y de circulación. Por lo tanto, no es neutro, ni objetivo; esto aplica para la producción discursiva en los medios de masas, incluyendo noticiarios. Son los sujetos sociales quienes formulan los discursos aportando las pulsiones de deseo, lo simbólico contenido en las matrices culturales.

El imaginario es el lugar de emergencia del deseo y de la producción de sentido. Imaginario, por lo tanto, no es simplemente ideología; “no es aquello de que trata un discurso, sino aquello de lo que está hecho […] El imaginario colectivo es la materia prima con la que los medios masivos trabajan; en ese discurso de la massmediación, el deseo de las masas es amordazado, explotado y vuelto contra ellas” (Martín Barbero, 1987, págs. 48-49).

La apropiación del imaginario colectivo por parte de los medios masivos choca, entonces, con ese imaginario popular, resistente a la narrativa mediática, a través de sus discursos y prácticas cotidianas. Su ilustración más clara sucede en situaciones de crisis, cuando surgen relatos contrapuestos, y esta misma regla aplica en la prevención de la erupción del Popocatépetl en 1994 y la cobertura mediática posterior.

A partir de la experiencia del CUPREDER en la década de los noventa, este artículo analiza esas dinámicas comunicativas a partir de los discursos de actores institucionales y comunitarios con los que trabajamos en aquella época. El objetivo es comprender cómo interactuaron tales dinámi­cas para mejorar la práctica futura de la comu­nicación social en situaciones de emergencia o de conflicto socioambiental.

1 Este artículo retoma parte de los trabajos presentados por la autora para obtener los grados de licenciatura y maestría. Considero que los aspectos analíticos que contiene son aún pertinentes, en el marco de una reflexión aproximativa a la disputa mediática de discursos que se desarrollan en torno a la actividad del volcán Popocatépetl. Agradezco la revisión del Mtro. Oriol Malló Vilaplana para la edición final.

La emisión formal del discurso de la prevención

En 1995 y 1996, la actividad volcánica en el Popocatépetl impulsó a las autoridades de Protección Civil estatales y fe­derales a intensificar la comuni­cación preventiva en comunida­des cercanas. En este contexto, el Centro Universitario de Pre­vención de Desastres Regiona­les (CUPREDER) se coordinó con la Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) para difundir mensajes de preven­ción en áreas en riesgo. En 1995, se organizaron asambleas co­munitarias con maestros, pa­dres y alumnos, y el CUPREDER expuso un mapa de la región de riesgo creado con base en la cartografía del INEGI y estudios del Centro Nacional de Preven­ción de Desastres (CENAPRED), además de un video titulado “Peligros volcánicos”, produ­cido por el IAVCEI1. También se entregó un manual para maes­tros, quienes asumirían el rol de organizadores comunitarios ante el riesgo.

Resultado de la colaboración con distintas dependencias de gobierno2, el CUPREDER diseñó el primer mapa de riesgo estatal para Puebla, con fines preventivos, que identificaba diez rutas de evacuación; la SEP lo publicó en su periódico mural Mexitli, distribuido en diez mil ejemplares. El CUPREDER continuó recorriendo las zonas en riesgo, ofreciendo charlas en escuelas, presidencias auxiliares y grupos religiosos, y lanzó una campaña de comunicación titulada “Aprendamos a vivir con el volcán”, para concientizar a las comunidades sobre la importancia de organizarse.

2 International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior. La Asociación representa el principal foco internacional para: (1) la investigación en vulcanología, (2) los esfuerzos para mitigar los desastres volcánicos y (3) la investigación en disciplinas estrechamente relacionadas, como la geoquímica y petrología ígneas, la geocronología, los depósitos de minerales vulcanógenos y la Física de la generación y ascenso de magmas en el manto superior y la corteza. https://www.iavceivolcano.org/about/

3 Secretaría de Educación Pública, la entonces Seceretaría de Desarrollo Ubano y Obrar Públicas, Secretaría de Gobernación, Protección Civil, entre otras.

En 1998, el centro desarrolló y propuso un Plan Operativo para la Emergencia del Volcán Popocatépetl en Puebla (PPEVP), que consideraba en su estructura un Grupo de Trabajo de Comunicación Social1, entregando un Plan Parcial de este grupo al gobierno estatal mediante Raúl Torres Salmerón, director de Comunicación Social.

En diciembre, se reunió con estaciones de radio y televisión locales para coordinar la difusión de un programa especial sobre el volcán, producido por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) y transmitido desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Participaron en el programa el Dr. Roberto Meli, director del CENAPRED, y otras figuras relevantes, bajo la conducción de Carmen Aristegui. La transmisión, el 20 de diciembre de 1998, reunió las señales de tres canales de televisión y 18 estaciones de radio, y recibió mil llamadas del público.

Cuando los funcionarios destruyen puentes

Pero no todo fue coordinación y entendimiento. El “episodio García Villalobos” marcó un punto álgido de desconfianza hacia las autoridades y medios. A finales de 1997 y principios de 1998, una serie de explosiones en el Popocatépetl llamó la atención de los medios. Pese al tono tranquilizador de las autoridades, el 9 de enero de 1998, el subsecretario de Gobernación, Ricardo García Villalobos, declaró que en una semana se iniciaría la reubicación de veinte mil personas en zonas de alto riesgo, mencionando específicamente la cañada de San Xalitzintla y la construcción de muros de contención, lo cual generó gran preocupación en la comunidad.

En Santiago Xalitzintla, los pobladores, ya escarmentados con las autoridades, reaccionaron con enojo, acusando de “engaño” a los universitarios que acudimos al lugar, entre reclamos que vieron “en la tele” al gobierno anunciando su desalojo. Los habitantes de la comunidad reaccionaron con una batería de cuestionamientos exasperados: “Nos quieren sacar de aquí, ¿por qué nos van a sacar si el volcán ya se puso quieto? ¿Ya ven como sí nos van a expropiar las tierras?” Este sentimiento se intensificó por el recuerdo de conflictos recientes en la región, como el proyecto “Acuaférico Nealtican” (1993-1994), que proponía extraer agua del acuífero en la zona sur-sureste del volcán para abastecer a la zona metropolitana de Puebla. Las comunidades, lideradas por Nealtican, resistieron y enfrentaron una represión policial con presos y heridos. Al mismo tiempo, el proyecto de construcción de la Carretera Interoceánica, que afectaba a las tierras de los campesinos en Atzitzihuacán, al sur del volcán, reforzó el escepticismo hacia las intenciones del gobierno estatal.

En Nealtican, la relación con los expertos se tornó en conflicto abierto, ya que la comunidad nunca creyó en las garantías ofrecidas de que los pozos no secarían el manto freático5. Este antecedente exacerbó la percepción de “saqueo” y sentó las bases de una desconfianza hacia los “expertos”, los ingenieros que se presentaban como los que sabían mejor qué hacer, en este caso con el agua de los pozos, como hacia los esfuerzos preventivos relacionados con el Popocatépetl, donde las comunidades llegaron a ver a los medios de comunicación como “lacayos” del gobierno.

5 Esta desconfianza se ha visto lamentablemente confirmada en los meses y años recientes. Los pozos de agua de Acuexcomac, al suroriente del volcán, se han abatido; el emblemático árbol ahuehuete que presidía el principal manantial de la comunidad se está secando.

Conclusión

Los discursos del imaginario formal y del popular no son estáticos. Tampoco tienen un con­tenido constante e inmutable, sino que se van reinventando a través de mediaciones que no pasan necesariamente por los medios de masas. La puesta en práctica de planes de pre­vención, que ya incluía llevar información directamente a los pobladores en riesgo, implicó una interacción personal entre actores del imaginario formal y del popular.

Es posible distinguir un nivel referencial y otro connotativo de los mensajes llevados directamente a la zona de riesgo. Como referencial, se remitía a la información o indicaciones dictadas para el público meta por los estudiosos universitarios y los responsables de la protección civil, formuladas objetivamente: el volcán está activo, si aumenta su actividad será preciso evacuar, etc. En esta función se moviliza todo el vocabulario nuevo que los emisores, interventores en las poblaciones, introdujeron para la discusión objetiva del fenómeno: cámara magmática, lahar, monitoreo, evacuación…

La intencionalidad descrita por los mensajes, en este nivel, es de auxilio desinteresado de parte de los que acuden a la zona de riesgo a “prevenir a la población”. Entretanto, en el nivel connotativo, en el cual consideramos la relación establecida entre emisores y receptores, esta se descubre como vertical, el emisor estaba situado como el poseedor de una información que los receptores no conocían y que era preciso que atendieran y asimilaran.

Así pues, en este nivel de decodificación, el discurso de la prevención puede leerse como autoritario y conminativo. Tras la necesidad aparente de instruir a la población, los vecinos “objeto” de esa instrucción hacen una lectura distinta del mensaje: se trata de asustarlos, se le obliga a considerar la posibilidad de la muerte, siendo invisibilizados por un aparato discursivo que les otorga muy pocas posibilidades de incidir en su propia situación y en su destino futuro.

Para algunos formatos de encuentro entre promotores de la prevención y vecinos del volcán, la relación fue más horizontal; es el caso de las reuniones abiertas en las que participó el Cupreder fueron discusiones con preguntas abiertas, en las que, con frecuencia, no todos quedaban convencidos de lo que los universitarios iban a decir, pero se sentían en la libertad de expresarlo, así que, en el diálogo, se enriquecieron instrumentos como el mapa de riesgos. Pero ello no quiere decir que no encontremos los mismos dos niveles de lectura de los mensajes preventivos.

No dejaba de haber disonancia entre los argumentos ofrecidos por el Cupreder en campo y los argumentos esgrimidos por los vecinos. Por ejemplo, en esas reuniones provocaba mucha incredulidad la aseveración de que el volcán podía ser vigilado de tal manera que permitiría anticipar el momento de una gran explosión, para ponerse a salvo. La población manifestó muchas veces que simplemente no creían que eso fuera posible. Otra disonancia era la descripción de una evacuación como medida indispensable para ponerse a salvo en caso de una erupción; este argumento era despreciado porque la experiencia les dictaba que había sido peor la pérdida a causa de haber abandonado sus pueblos que el daño ocasionado por el volcán, o bien, habían tenido que soportar la burla de los vecinos que no se movieron del lugar. A eso se agrega la interpretación de que la evacuación sería un dispositivo autoritario para el despojo total de sus bienes comunes.

Una disonancia más, muy evidente, se produjo como secuela de la desarticulación de los esfuerzos informativos entre los grupos de trabajo que recorrieron el volcán, llevando la información y las indicaciones gubernamentales para la población. La desarticulación estaba dada por las diferentes maneras de concebir el trabajo preventivo: por ejemplo, mientras que el Sistema Estatal de Protección Civil manejaba la línea de “todo está resuelto”, y sostenía para sí y ante la opinión pública que existía un plan útil de manejo de la emergencia, el Cupreder declaraba la necesidad de construir planes comunitarios basados en la toma de decisiones de las propias comunidades.

El trabajo comunitario realizado en las poblaciones de la zona de riesgo del Popo probó que es posible establecer un diálogo, aun partiendo de conceptualizaciones iniciales muy distintas entre sí, sobre el peligro de una erupción en el Popocatépetl y las posibilidades de salvación. Merced a este esfuerzo universitario principalmente, tomaron por primera vez su lugar en la escena, ante el imaginario popular, los discursos diversos que componen el imaginario formal y se hicieron evidentes contradicciones que continuarían pesando en la relación entre los emisores formales, y entre estos y la población en riesgo (Fernández Fuentes & Macías Medrano, 2000).

Las lecciones que aprendimos en Cupreder siguen vigentes: el diálogo de saberes (Bernal Acevedo, 2014) y el trabajo conjunto entre investigadores y comunidades, sea para la prevención o la regulación de usos de suelo, se convirtió en nuestra divisa (SEMARNAT, 2021). Nada se construye sin los pueblos que habitan y defienden sus territorios. Y ese aprendizaje vital fue, desde finales del siglo XX, el motor que sigue propulsando, con sus vaivenes, este centro de investigación que nació con el despertar de Don Goyo.

