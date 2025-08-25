Avala Sheinbaum Cablebús en Puebla; pide estudio previo para garantizar la movilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avaló el proyecto de Cablebús en Puebla, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, condicionando su factibilidad a la realización de un estudio técnico que determine la ubicación óptima de las estaciones, facilitando el acceso al transporte público.

En la “Mañanera del pueblo”, destacó que se trata de un sistema de transporte público seguro y eficiente que reducirá significativamente los tiempos de traslado para los poblanos.

La mandataria federal comparó el Cablebús con otros sistemas de transporte masivo, como el Metro o el Metrobús, enfatizando que su diseño debe basarse en estudios de demanda para determinar su trazado y la ubicación de las estaciones.

“Tiene que ser evaluado de la misma manera, ¿cuál es la demanda?, ¿quién lo va a usar?, ¿de dónde a dónde va la gente que se tiene que transportar?, ¿de dónde a dónde va a la gente que se tiene que transportar? Y a partir de ello, darle el trazo”, explicó.

En Palacio Nacional, señaló que el proyecto poblano debe conectar zonas de alta demanda con puntos que ya cuenten con acceso a otros transportes públicos, asegurando así una movilidad integral para los usuarios.

En este sentido, indicó que su administración, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), brinda asesoría técnica.

“Entiendo que también están trabajando con Andrés Lajous para poder determinar todas estas características que pudiera tener el Cablebús de Puebla. Si cumple con eso es un excelente sistema de transporte público”, afirmó.

Sheinbaum Pardo resaltó las ventajas del sistema, con la reducción de los tiempos de traslado, evitando el tráfico vehicular que normalmente circula en las vialidades.

Como ejemplo, citó que cada línea de Cablebús en la Ciudad de México moviliza a unas 6 mil personas al día.

“El teleférico, que aquí en la Ciudad le pusimos el nombre de Cablebús, es un sistema de transporte público y así hay que visualizarlo. Es como una línea de metro, de metrobús o de autobuses, y tiene que ser evaluado de la misma manera”, recomendó.

-¿Algún desafío que prevea? -le preguntó una reportera.

-Pues hay que revisar en particular de dónde a dónde irá la línea del Cablebús.

La semana pasada, el gobernador Alejandro Armenta anunció que este sistema de transporte público tendrá un total de cuatro líneas, que irá de la junta auxiliar de la Resurrección a la zona de Angelópolis.

“Todo se está haciendo con planificación, con orden, este año iniciamos con cuatro líneas de Cablebús; eran tres, pero como no hay ‘milpa’ van a ser cuatro”, dijo, en alusión a que su gobierno no saquea el erario, como ocurrió con otras administraciones.

Expuso que la empresa que gane el fallo también será responsable de darle mantenimiento y reubicar el Teleférico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, a fin de que se aprovechen los recursos, debido a que se trata de un prototipo “carísimo” que adquirieron los “gobiernos corruptos”.

Finalmente, el gobierno del estado sostuvo que trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para garantizar el respeto a la Zona de Monumentos.