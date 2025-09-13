Aprueba el INAH 4 líneas de Cablebús para Puebla; instalación concluirá en 2028: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este sábado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aprobó la construcción de las cuatro líneas de Cablebús que prometió al inicio de su mandato. Además, destacó que el proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una entrevista, el mandatario explicó que el gobierno estatal llevará a cabo la construcción de estas líneas como ejemplo de que es posible realizar obras de alta calidad a bajo costo, sin “corrupción ni sobornos”.

Inicialmente, el plan era construir dos líneas, pero el gobernador señaló que, gracias al manejo eficiente de los recursos, se harán cuatro con el mismo presupuesto.

“Del Cablebús íbamos a hacer dos líneas, pero vamos a hacer tres y, como no hay sobornos, vamos a hacer cuatro líneas con el mismo dinero. Las cuatro ya están autorizadas por el INAH”, afirmó.

El morenista resaltó que estas nuevas líneas serán un modelo de alta tecnología, comparable a las líneas 3 y 4 de la Ciudad de México, que mejorarán significativamente la movilidad de los ciudadanos de Puebla, a la vez que generarán un impacto económico positivo.

Por otro lado, el mandatario descartó la posibilidad de impulsar nuevas líneas de Metrobús en la capital, argumentando que estos sistemas de transporte son más costosos y que el Cablebús, en cambio, representa un ahorro considerable para las finanzas del estado.

Finalmente, destacó que el proyecto del Cablebús será una obra transexenal, y se espera que la construcción tarde los próximos tres años.

Esto significa que la obra finalizará para el 2028, lo que aseveró proporcionará una solución duradera al problema del transporte público en la región.

