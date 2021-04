Cabildo de Tehuacán echa abajo intento del alcalde de no responder peticiones de transparencia y acceso a la información

Tehuacán. El cabildo de Tehuacán rechazó con cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones el intento del presidente municipal de aprobar por tercera ocasión consecutiva la suspensión de respuesta por parte del ayuntamiento a las peticiones ciudadanas de transparencia y acceso a la información.

La propuesta la hizo el presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, quien argumentó que el motivo de esa petición es la insuficiencia de personal para responder a esas solicitudes, ya que hay trabajadores que se encuentran en confinamiento debido a que son parte de los grupos de riesgo ante el Covid-19.

Desde el pasado 9 de febrero, se aprobó por vez primera esa suspensión, la cual se prorrogó en marzo y la intención del alcalde sustituto era que se ampliara hasta el próximo 26 de este mes, para estar en concordancia con el último decreto estatal para la prevención del coronavirus.

- Anuncio -

Ante esa propuesta, el regidor de educación, Francisco Javier Salceda Ruanova, expresó su desacuerdo con esa medida, así como con las decisiones tomadas sobre la reserva de información que el ayuntamiento hizo en temas como obras públicas y la adquisición de patrullas.

El regidor expresó que esa falta de respuesta no solamente no es sana para la ciudadanía, sino que tampoco lo es para las propias autoridades, ya que podría haber algún tipo de requerimiento por no cumplir con ese deber de transparentar su trabajo.

Sobre esa propuesta, el director de Transparencia y Acceso a la Información, Fernando Barroso, señaló que las peticiones no se quedarán sin respuesta definitiva, sino que en cuanto se permita el regreso de los trabajadores en confinamiento, se podrán atender todas las solicitudes.

De igual modo expuso que toda la información de la Comuna se quedará a fin de que si no es posible en esta administración, la siguiente tendrá la posibilidad de dar respuesta a las peticiones que queden pendientes.

Finalmente, en la votación a la que se sometió la propuesta del presidente municipal suplente, no se logró la aprobación, ya que cinco integrantes del cabildo votaron a favor; Salceda Ruanova y Reyna Alicia Paredes, regidora de Salud, emitieron su voto en contra, mientras que las regidoras de Hacienda y Patrimonio Histórico, Laura Castuera y Elba Nieves García, respectivamente se abstuvieron.