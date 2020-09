Hace unos días, el diario español El País reportó que el artista plástico Eugenio Merino (Madrid, 1975) realizó en conjunto con el colectivo de artistas norteamericano “Indecline” tres videos que se encuentran disponibles en la red y que han producido escándalo a nivel mundial. Merino realizó tres cabezas en silicón, material que trabaja con maestría sin duda, que son pateadas en partidos de futbol que se juegan en diversos escenarios: la de Donald Trump, en Tijuana, justo a un lado del muro fronterizo; la de Jair Bolsonaro en Sao Paulo y la de Vladimir Putin en Washington -para evitar la censura, según explicó la nota-. Las cabezas son sumamente realistas, tanto que se pueden notar el peso, la textura de la piel, y la gracilidad del cabello que, en el caso de Trump, es un añadido en extremo jocoso. Las reacciones en Brasil no se hicieron esperar y medios y políticos afines a Bolsonaro han denominado a Merino “delincuente de odio”. Merino eligió a estos personajes por su claro sentido “populista” o de ultraderecha. “Para ponerle contexto al proyecto -continúa la nota- contaron con la colaboración de Peter y David Kennedy, autores de varios ensayos sobre la comercialización del fútbol y su influencia en la política. Los autores recuerdan en su tesis que muchos de los vecindarios de clase trabajadora que fueron la base para convertir el fútbol en un pasatiempo global son ahora los escenarios donde los populistas buscan preservar su hegemonía con mensajes identitarios”. En efecto, el discurso nacionalista con peligrosos tintes xenófobos y racistas ha sido sumamente efectivo para que estos personajes lleguen y se mantengan en el poder. Y, por si fuera poco, el manejo de la crisis de salud que vivimos, especialmente por Trump y Bolsonaro, no sólo ha mostrado su desdén por todo lo relacionado con la ciencia, la medicina y el sentido común, sino que, a su vez, ha sido evidencia de su autoritarismo.

Entre los comentarios al video de Trump que se encuentra en YouTube, rescato este que me parece sumamente interesante: “Vale, el arte muchas veces busca ser polémico, no dudo que las intenciones del artista son las mejores al hacer esto como forma de protesta. Solo que en algunos países esta imagen puede evocar memorias ominosas, por ejemplo en Colombia, Brasil, México… criminales han hecho lo mismo pero con las cabezas de sus víctimas. Es como si el arte no solo estuviera analizando o reflejando una cruel realidad, sino que además estuviera ya adoptando la narrativa misma de la violencia. ¿Hemos normalizado tanto la violencia que hasta la convertimos en nuestra manera natural de expresión?”. Me parece que, si se observan bien las cosas, de ninguna manera hay una apología a la violencia, no al menos a la perpetrada por el narcotráfico y sus aliados. Hay, eso sí, una idea muy diferente: “Los jugadores que se pasan las cabezas de los tres líderes mundiales en unos partidos donde no hay dos equipos definidos –en contra de lo que los populistas quieren imponer– son trabajadores de una fábrica de Tijuana, sus hijos, y varios activistas LGTBI. ‘La parte de la sociedad que más ha sufrido con el resurgimiento de estos personajes’, explica Merino”. Yuri Lotman en un ensayo titulado “El arte canónico como paradoja informacional” publicado en el libro La Semiosfera I, afirma que en “…la poética histórica se considera establecido que hay dos tipos de arte. Partimos de esto como de un hecho demostrado, puesto que confirman esa idea un abundante material histórico y una serie de consideraciones teóricas. Un tipo de arte está orientado a los sistemas canónicos (el «arte ritualizado», el «arte de la estética de la identidad»), y el otro, a la violación de los cánones, a la transgresión de las normas prescritas de antemano. En el segundo caso, los valores estéticos surgen, no como resultado del cumplimiento del indicador de una norma, sino como consecuencia de las transgresiones del mismo”. Por supuesto, nos damos cuenta de que las esculturas, como los videos, se instalan en esta segunda dimensión.

Resulta evidente que Merino pretende decir algo a través de su arte y para ello, fue importante sumarse al colectivo “Indecline” para lograrlo. No pretendo discutir en este espacio si creo o no que lo que hicieron fue arte, especialmente porque tiene mucho tiempo que no me atengo a los cánones estéticos establecidos para tal efecto; por supuesto que tampoco me indigna que utilicen la imagen de esos nefastos individuos como balón de futbol, cruel metáfora de la vacuidad de sus propias cabezas presentes en sus decisiones (me refiero especialmente a Trump y a Bolsonaro, Putin se cuece aparte). Lo que me interesa es barajar la posibilidad de que una cosa así sucediera en nuestro país. Primero que nada, quiero centrarme en el carácter “populista” de los tres sujetos que comentamos. Según Benjamin Moffitt, citado en un reportaje publicado en el portal de la BBC en marzo de 2018, el populista asegura representar la “voluntad del pueblo” y, en el caso de Trump, combinan ese discurso con “nativismo (antiinmigrante) y autoritarismo”. Según estas características, hay muchos otros personajes que se acercan a estas características y, aunque recientemente se ubican en la extrema derecha, lo cierto es que también podrían venir de la izquierda. Siguiendo esta argumentación, podríamos pensar que AMLO se ubica en este espectro extraño de ideas y acciones. El perfil coincide con muchas de las actitudes llevadas a cabo por el tabasqueño: su innegable mesianismo, narcisismo desmedido, su necesidad constante de presentarse prístino e impoluto, su desdén por las mínimas reglas establecidas por su propia administración en salud en plena pandemia (como no utilizar cubre bocas) o minimizar la pandemia al inicio, actitudes que sus homólogos en Estados Unidos y Brasil realizan constantemente incluso después de que el propio Bolsonaro padeció el virus. No podemos objetivamente negar semejantes actitudes de AMLO, pero, tampoco lo pondría en el mismo costal de estos otros infelices.

Hay que decir que detrás de los dislates y necedades de Trump, existe un empresario que está construyendo negocios que lo habrán de beneficiar después de su estancia en la Casa Blanca. A Putin lo mueven los negocios y una desmedida ambición de poder que lo han llevado a estar por años brincando de Presidente a Primer Ministro de Rusia. Detrás de Bolsonaro, además de los intereses empresariales propios, hay otros acaso más oscuros y terribles, que son los de grupos cristianos que se están haciendo del poder en ese y otros países de América Latina, incluido el nuestro. En efecto, la enorme influencia de estas religiones ha puesto a numerosos líderes en el continente, con la salvedad de que, en el nuestro, AMLO se amparó detrás de un movimiento claramente de izquierda, con algunas expresiones de la izquierda más radical, de grupos lésbico gay y feministas, a quienes ha decepcionado con algunos de sus dichos y acciones recientes. Sin embargo, no me parece que el Peje tenga o pretenda construir negocios como los otros tres; tampoco que pretenda vaciar las arcas de la Nación como ha buscado hacernos creer esa oposición chisguetera encabezada por la alianza PRI- PAN. No obstante, sí me parece que, por su propia personalidad y su idea del combate justo a la corrupción, pueda llegar a ostentar actitudes y acciones intolerantes. Me pregunto si Merino estará considerando hacer una cabeza de AMLO para ponerla a rodar en otro partido simbólico… francamente espero que no. No obstante, lo que sucedió afuera de la CNDH en la Ciudad de México donde un grupo de mujeres quemaron una piñata de AMLO en protesta por lo que ellas consideran la inacción del Ejecutivo en el combate a la violencia ejercida hacia las mujeres, me hace temer lo contrario. La respuesta de AMLO, al afirmar que se trata de una conspiración de la oposición y minimizar los feminicidios, perfectamente justifican la reacción de esas mujeres. Se crea o no en la 4T, no se puede negar que la violencia de género existe y que su expresión más terrible, el feminicidio, también está ahí. Hay legitimidad en la protesta de esas mujeres, aunque no le guste al presidente. Pienso como partidario de la 4T y un convencido de que ninguno de los malandrines del pasado y sus organizaciones políticas deben volver, que es tiempo de que quien encabeza el país asuma un liderazgo menos visceral y más comprometido con lo que dice defender: el pueblo de México, la democracia y la construcción de un país más justo, sin vendettas ni fuegos de artificio. El tiempo dirá.