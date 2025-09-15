700 jinetes desfilan en tradicional cabalgata de Atlixco

Atlixco. La tradicional cabalgata atliscense se realizó como parte de las celebraciones de las fiestas patrias, con la participación de casi 700 jinetes procedentes de comunidades cercanas, Huejotzingo y del estado de Tlaxcala.

La presidenta municipal, Ariadna Ayala, encabezó la procesión acompañada por la Asociación de Charros de Atlixco y el contingente de jinetes visitantes. El desfile incluyó 32 carretas y 72 remolques decorados con motivos tricolores que llenaron de color las principales calles de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos se registró cuando la presidenta entregó la bandera nacional a los charros participantes, en un acto que simbolizó el espíritu patriótico de la celebración.

El evento concluyó sin incidentes y con saldo blanco. La celebración cerró con un ambiente festivo gracias a la música de Los Chavales y Banda Tormenta, que animaron a chicos y grandes en la explanada municipal