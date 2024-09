C. Marath Bolaños, secretario del trabajo y previsión social ¡renuncie al cargo!

Siendo, Usted, el firmante del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de junio de 2024, con el que determinó suprimir la existencia jurídica y material de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla; debe enfrentar sus consecuencias políticas, sociales y humanitarias. Supongo que firmó dicho acuerdo habiéndose enterado, perfectamente, de su contenido. Lamento que no haya sido escrupuloso en revisar y advertir la pobreza de su argumentación visible en sus confusiones conceptuales, las notorias deficiencias de la consideración de motivos, la incoherente fundamentación legal, su total desarticulación con los lineamientos establecidos en la reforma laboral de 1º de mayo de 2019, cuyos artículos transitorios establecieron, con toda claridad, la forma y términos en que debería consumarse “en forma paulatina y gradual” la conclusión de labores y cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Este solo hecho menoscaba cualquier prestigio que pueda tener como secretario del Trabajo.

La gota que sigue derramando el vaso es, sin duda, la incomprensión y falta de empatía hacia las circunstancias en que, ese acuerdo, coloca a los ex trabajadores y sus beneficiarios quienes, reclamando la reparación de un despido injusto, alguna indemnización por riesgos de trabajo, la devolución de aportaciones, el otorgamiento de servicios médicos, de una pensión, etc.; ahora, gracias a la sinrazón de su acuerdo, se verán obligados a trasladarse a las ciudades de Tlaxcala y Oaxaca, a 50 y 340 kilómetros respectivamente, de la capital poblana, para la continuación del trámite y ejecución de sus expedientes. Si toma en consideración que en la Junta Especial 33, se tramitan entre diez mil a quince mil expedientes, podrá darse cuenta de la magnitud del daño social que ocasionará su desafortunada decisión. Por la arbitrariedad, insensatez, e insensibilidad que se observa en ella quiero decirle que, políticamente, es impropia de la Cuarta Transformación del país; y que, por la afectación que causa a los trabajadores poblanos y sus familias, base social natural de aquella, no le considero un buen representante de ese movimiento social. Con el cierre de la junta, no decidió abatir el rezago de los asuntos, sino trasladarlo a las otras. ¿Imagina lo que representará para cada uno de esos trabajadores afectados, verse obligados a darse una vuelta de 100 o 680 kilómetros para checar los avances procesales de su expediente? Algo de humildad le indicará que el sentido común no es lo suyo.

Desde ese 17 de junio, a la fecha, han transcurrido 80 días, con sus noches, durante los cuales un singular movimiento de trabajadores y abogados que tramitaban sus asuntos en esa junta estableció, frente a las instalaciones, un plantón permanente de protesta contra su decisión de cerrarla. En 80 días, Phileas Fogg y Jean Passepartout, en la novela de Julio Verne, y Cantinflas en su película, dieron la vuelta al mundo. Usted, en cambio, no ha tenido la elemental cortesía de darse una vuelta a Puebla, para enterarse de los motivos de esta inconformidad propiciada por sus actos, ni tampoco se ha tomado la molestia de recibirlos, exhibiéndose como un mal funcionario. ¿Le da flojera venir a dar una vuelta de 250 kilómetros para dialogar el problema? ¿Entonces por qué impone a los interesados en proseguir sus juicios, la obligación de caminar más distancia? ¿O, de plano, no le interesa el diálogo? ¿Dejará que el movimiento se agote y se pudra, sin darle solución? Bajo estas hipótesis, usted es un generador de conflictos sociales con la justicia laboral, no resolutor de ellos. Como funcionario, no está en sintonía con el gobierno del que forma parte.

Al darle esta patada a los trabajadores poblanos, favorece los intereses patronales que, por mezquina consecuencia, han guardado silencio cómplice frente al cierre, pues, ahora “no ven” ilegalidad alguna, ni violación al estado de derecho. Si usted no respeta los derechos humanos de los ex trabajadores afectados por su decisión de cerrar la junta, a la patronal no le interesa ningún discurso sobre los “derechos laborales” y ven, en su persona, a un inmejorable aliado. Como secretario del Trabajo, está ocupando un lugar equivocado. La abulia que ha mostrado frente a este problema, lamentablemente, parece haber encontrado eco cómplice en funcionarios locales que, aduciendo incompetencia por fuero y materia, no lo ven como una grave afectación a los derechos humanos de la población que gobiernan, sino, como si fueran a litigar un asunto laboral en materia federal. Comparten pasividad e indolencia. En estas circunstancias, mantendremos nuestra protesta pacífica en el plantón en espera de que sea, entonces, la justicia federal la que dirima este conflicto.

Convencido que de manera intelectualmente deshonesta utilizó el tema del cierre de la Junta 33, como una muestra falsa de eficiencia secretarial a fin de lograr su inclusión en el próximo gabinete; atendiendo a las anteriores consideraciones, con la representación moral de quienes conformamos el movimiento de protesta y, en ejercicio del derecho que nos confiere el Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esperando respete el ejercicio del derecho de petición que nos asiste; mediante este escrito, de manera pacífica y respetuosa, le pido atentamente se sirva presentar su inmediata renuncia al cargo que ostenta en el actual y próximo gabinete, en uso de este derecho que tenemos los ciudadanos de la República, afectados por la arbitrariedad de sus actos. Espero que a esta petición le recaiga “un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. Con un poco de vergüenza profesional de su parte, coincidiremos en que la razón me asiste.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 05 de septiembre de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO