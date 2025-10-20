Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasEstado

Con buzos buscan a desaparecidos desagüe de Huauchinango

Equipos de rescate trabajan en la zona del desagüe entre Las Colonias y Papatlazolco, donde localizaron un vehículo arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias
Equipos de rescate trabajan en la zona del desagüe entre Las Colonias y Papatlazolco, donde localizaron un vehículo arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias.
Martín Hernández Alcántara

Desde las primeras horas de este lunes 20 de octubre, equipos de rescate y buzos trabajan de manera ininterrumpida en la zona del desagüe ubicada entre Las Colonias y Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, donde un vehículo fue localizado dentro del cauce tras ser arrastrado por la corriente durante una fuerte lluvia registrada en la región.​

De acuerdo con los reportes preliminares, se presume que dentro del automóvil viajaban personas que intentaron cruzar el paso cuando el nivel del agua aumentó. Las labores de rescate son coordinadas por cuerpos de emergencia locales, quienes enfrentan condiciones meteorológicas adversas que dificultan el acceso y las operaciones en el sitio.​

Autoridades municipales y de Protección Civil han solicitado a la población mantenerse alejada del área, con el fin de permitir que los equipos de búsqueda y rescate trabajen con seguridad y sin interrupciones. Entre las posibles víctimas se encuentra un hombre identificado como Sergio Franco Juárez, aunque el mal tiempo podría retrasar la recuperación tanto del vehículo como del cuerpo.​

El hecho ocurre un día después de que personal de Protección Civil y Bomberos de Huauchinango localizara el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por un deslave.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...
Internacional

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Estalla polvorín y destruye vivienda en el centro de Ajalpan; no se reportan personas heridas

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 2:30 de la madrugada de este lunes, un polvorín estalló en el barrio de Fátima, en el municipio de Ajalpan. El...

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...
00:02:49

CFE restablece 89% del servicio eléctrico en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró un avance de 89 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en Puebla, luego de las afectaciones causadas por las lluvias...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025