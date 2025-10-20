Con buzos buscan a desaparecidos desagüe de Huauchinango

Desde las primeras horas de este lunes 20 de octubre, equipos de rescate y buzos trabajan de manera ininterrumpida en la zona del desagüe ubicada entre Las Colonias y Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, donde un vehículo fue localizado dentro del cauce tras ser arrastrado por la corriente durante una fuerte lluvia registrada en la región.​

De acuerdo con los reportes preliminares, se presume que dentro del automóvil viajaban personas que intentaron cruzar el paso cuando el nivel del agua aumentó. Las labores de rescate son coordinadas por cuerpos de emergencia locales, quienes enfrentan condiciones meteorológicas adversas que dificultan el acceso y las operaciones en el sitio.​

Autoridades municipales y de Protección Civil han solicitado a la población mantenerse alejada del área, con el fin de permitir que los equipos de búsqueda y rescate trabajen con seguridad y sin interrupciones. Entre las posibles víctimas se encuentra un hombre identificado como Sergio Franco Juárez, aunque el mal tiempo podría retrasar la recuperación tanto del vehículo como del cuerpo.​

El hecho ocurre un día después de que personal de Protección Civil y Bomberos de Huauchinango localizara el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por un deslave.