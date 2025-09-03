Cinco días sin rastro de Monserrat, arrastrada por el río en la Sierra Negra

Ya se cumplieron cinco días desde que la niña de 7 años Monserrat Gutiérrez Dorantes fue arrastrada por el río Tonto en Mazatzongo de Guerrero, junta auxiliar de Tlacotepec de Porfirio Díaz, en la Sierra Negra, pero pese a los esfuerzos para localizarla los brigadistas no han tenido éxito y la menor continúa desaparecida.

La Coordinación General de Protección Civil del estado, dio a conocer que este miércoles se continúa con la búsqueda, labor que encabeza su titular Bernabé López Santos; labor en la que participan Policía Estatal, Cruz Roja Tehuacán, Bomberos de Ajalpan y voluntarios de la zona que desde el sábado se mantienen recorriendo el río y sus alrededores.

Tanto por el lado de Puebla como por Oaxaca hay autoridades y habitantes unidos que realizan trabajos de búsqueda haciendo uso de todos los recursos que se tienen a la mano como lanchas, cuerdas, machetes y hasta drones para tener un mayor alcance en la búsqueda.

El río Tonto pasa por Puebla, Veracruz y Oaxaca para finalmente unirse al Papaloapan, por ello desde comunidades como San Rafael y Chilchotla de Oaxaca, hay personas que se unieron a la búsqueda ante la posibilidad de que la niña haya sido llevada por la corriente hacia esa zona.

Las condiciones climatológicas han jugado en contra, debido a que a diario ha caído lluvia en la Sierra Negra y ello contribuye a hacer más abundante el caudal del río y complica descender a zonas como la cascada.

Por el momento no se informa si hay alguna fecha que las autoridades hayan marcado para dar por concluida la búsqueda, de modo que continúan de manera permanente los brigadistas realizando sus recorridos y abarcando cada vez zonas más alejadas y algunas de difícil acceso.