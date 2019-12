Buscará la CDH promover una acción de inconstitucionalidad en contra de reforma que frenó matrimonios igualitarios

La Comisión de Derechos Humanos en el estado de Puebla (CDH) promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Civil del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso de Estado en octubre pasado, la cual frenó los matrimonios igualitarios, reveló el ombudsman, Félix Cerezo Vélez.

Al participar en la celebración por el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Cerezo Félix recordó que la reforma avalada por los legisladores con mayoría de Morena es violatoria de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2016.

“Conozco la inconstitucionalidad de la reforma. Estoy estudiando la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. A partir de ayer tengo 30 días naturales. La voy a elaborar”, confirmó.

Se pronunció en desacuerdo con la reforma al artículo 294 del Código Civil, aprobada el pasado 8 de octubre que establece que “el matrimonio es un contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia” porque violenta la resolución de la Corte que permite los matrimonios igualitarios.

“Por eso están estos medios de control de la Constitución. Sí se va a interponer la acción de inconstitucionalidad. Me lo ha solicitado una diputada hoy –Rocío García Olmedo– me lo han solicitado colectivos. Me han hecho hasta llegar formatos de la acción”, expuso ante una pregunta hecha en el foro.

Previamente afirmó que no tiene problema en interponer la impugnación a pesar de que fue el gobierno del estado el promotor y la mayoría de Morena la que lo aprobó, pues afirmó que la Comisión de Derechos Humanos es un organismo autónomo.

Recordó que la reforma es tan ilegal que a través de amparos se están legalizando los matrimonios igualitarios en todo el país.

Recordó que conforme a la Ley Reglamentaria tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en este caso la CDH tienen la facultad de interponer las medidas que consideren necesarias.

Feminicidio, trata y desaparición de personas violentan derechos

En otro tema, durante la celebración por el 71 aniversario de la promulgación de los Derechos Humanos, Rosario Arrambide González, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, afirmó que los feminicidios, la trata de personas y la desaparición forzada son la evidencia de la violación sistemática de los derechos humanos en Puebla.

Manifestó que de continuar la tendencia de los feminicidios en Puebla, con 50 hasta el mes de octubre según cifras oficiales, 2019 cerrará con el número más alto de feminicidios en los últimos años.

Lamentó que a nivel nacional Puebla ocupe el cuarto lugar en la desaparición de niñas y niños y en trata de personas.

Manifestó que según el último informe de la CNDH es uno de los estados con el mayor número de recomendaciones generadas por violaciones a los derechos humanos.