Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Buscan terrenos para ampliar los panteones de las juntas auxiliares de Puebla; la Comuna fomentará las cremaciones

Los alcaldes subalternos deben adquirir los predios con recursos propios

Autoridades auxiliares de Puebla buscan terrenos para ampliar panteones ante su saturación, mientras la Comuna y la Sindicatura promueven la cremación y la adquisición de nichos; el acceso a entierros está sujeto a restricciones.
Saturación de panteones en juntas auxiliares de Puebla orilló a autoridades y comunidades a buscar nuevos terrenos y a fomentar la cremación como alternativa frente al déficit de fosas.
Patricia Méndez

Las autoridades de las juntas auxiliares de Puebla intentan adquirir terrenos adyacentes a sus camposantos para resolver el problema de saturación, comentó el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

El funcionario adelantó que la administración municipal prepara un plan para fomentar la cremación como alternativa ante la falta de fosas, al tiempo de recordar que el Panteón Municipal prácticamente agotó su capacidad y queda espacio sólo para 800 nichos, la mitad aún disponibles.

Explicó que la escasez de espacio no se limita al camposanto principal: también afecta a las juntas auxiliares e inspectorías. Se estima que de los 41 panteones que existen en el municipio, la mayoría ya no cuenta con lugares para nuevas sepulturas, situación confirmada a La Jornada de Oriente por personal de presidencias auxiliares de San Francisco Totimehuacan, Ignacio Romero Vargas, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San Pedro Zacachimalpa y San Miguel Canoa.

Gómez Medina señaló que los alcaldes auxiliares gestionan, junto con la Sindicatura Municipal, la adquisición de predios que cumplan con requisitos normativos, aunque esto debe financiarse con el presupuesto de las propias comunidades. Mientras tanto, la Secretaría de Servicios Públicos auxilia en el mantenimiento con poda de vegetación, alumbrado y limpieza en los panteones existentes.

En el caso específico del Panteón Municipal, el gobierno capitalino mantiene la búsqueda de un terreno adecuado para un nuevo cementerio. Sin embargo, la falta de un espacio que alcance las 16 hectáreas requeridas dificulta encontrar una ubicación viable dentro de la ciudad.

En varias juntas auxiliares se resolvió limitar los entierros únicamente a habitantes locales. Por ejemplo, en Canoa el personal exige constancia de residencia y comprobantes de pago de impuestos antes de autorizar una sepultura. En otras como San Felipe Hueyotlipan, el acceso a una fosa requiere entrevista directa con el alcalde auxiliar y la firma previa de convenios entre familiares de personas ya sepultadas.

El personal de las presidencias auxiliares enfatizó que, debido a la saturación, únicamente es posible inhumar restos si los deudos acuerdan con familiares de difuntos quienes puedan ceder el espacio de la fosa, replicando procedimientos que ya se observan en el Panteón Municipal.

La administración capitalina enfrenta el dilema de cómo responder a la presión social y demográfica sobre los espacios para sepultura, mientras busca promover alternativas como la cremación y el uso de nichos.

