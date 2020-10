Buscan maestros hasta en sus casas a alumnos que no atienden clases a distancia: SEP

Maestros buscan hasta en sus casas a 5 por ciento de los alumnos que no han tomado clases a distancia, informó ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, durante una rueda de medios que encabezó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“A distancia no es internet, es todo un conjunto de cosas en el que participan los padres. Es muy importante, no es dejar a los hijos a las 8 de la mañana y revisarlos a las 2.30 de la tarde que terminó el horario escolar. No, es acompañarlos más, yo entiendo que hay muchas veces la imposibilidad de muchos padres y madres para hacerlo por razones de trabajo, pero hay que esforzarse más, solamente así podemos llegar a tener el resultado que esperamos”, expresó al respecto el mandatario estatal.

Más tarde, al participar en el segundo informe de labores del presidente municipal de Chignahuapan, Francisco Javier Tirado Saavedra, el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta destacó que hoy el estado tiene una generación de gobernantes diferentes que trabajan para combatir la corrupción y para generar bienestar a la población.

En su mensaje, el gobernador recordó que su administración persigue a los corruptos, pues quien viola la ley lo debe de pagar. Asimismo, en el tema de seguridad, destacó que el gobierno del estado mantiene las acciones para regresar la tranquilidad a las familias de Chignahuapan, así como de toda la entidad.

Refirió que para gobernar hay que tener vocación de servicio con el fin de generar un bien a la población. Además, consideró que tanto el gobernador como los alcaldes deben de tener un plan de desarrollo con el fin de alcanzar metas.

En este sentido, Barbosa Huerta informó que su gobierno apoyará al ayuntamiento de Chignahuapan con 30 millones de pesos para la construcción de un Centro de Seguridad.

El número de casos activos de Covid–19 reportó una disminución al registrar 717 pacientes distribuidos en 52 municipios, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Durante la videoconferencia que ofrece el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario indicó que el reporte epidemiológico confirmó 69 nuevos contagios y cuatro defunciones en las últimas 24 horas.

Sobre el número de pacientes hospitalizados, comentó que son 317 personas, de las cuales 69 son asistidas con ventilación mecánica. Del total de internos, 131 son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 96 en las unidades médicas de la Secretaría; 44, ISSSTE; 43, ISSSTEP; ocho, Hospital Militar Regional; seis, Hospital Universitario; mientras que los hospitales privados registran 43.

Además, Martínez García comentó que, de acuerdo con la tendencia registrada en los hospitales de la dependencia, en lo que corresponde a los casos graves siete de cada 10 pacientes son dados de alta, y aquellos que están clasificados como muy graves dos de cada 10 logran recuperarse.