Buscan a dos jóvenes desaparecidos el mes pasado en Ajalpan y Tehuacán 

Tehuacán. David Alexis Rosas de Tehuacán y José Adolfo Tequextle Marroquín, de Ajalpan, son buscados por sus familiares luego de que desde hace varios días se desconoce su paradero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya emitió las correspondientes fichas de búsqueda solicitando que quien tenga datos de su paradero los aporte a las autoridades ya que podrían ser víctimas de un delito

El primero de los desaparecidos es José Adolfo Tequextle Marroquín, de 23 años, visto por última vez el 22 de octubre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, en la Junta Auxiliar de San Antonio Patzingo, municipio de Ajalpan; desde ese día no se sabe nada de su paradero, de acuerdo con el boletín oficial.

José Adolfo mide 1.78 metros, es de complexión robusta, tez moreno claro, cabello corto y lacio de color negro, con ojos medianos y redondos, como señas particulares tiene una cicatriz de tres centímetros en el abdomen y varios tatuajes monocromáticos, entre ellos una cruz con las palabras “maldito y bendecido” en el cuello, y las iniciales “JMM” en el brazo izquierdo.

El día que desapareció vestía playera negra con franja blanca, pantalón color café y tenis negros. Su caso fue registrado bajo la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/TEHUACAN-I/001590/2025, a cargo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

El segundo caso corresponde a David Alexis Rosas Rodríguez, de 26 años, quien fue visto por última vez el 29 de octubre de 2025 en la colonia Aquiles Serdán, de este municipio, sus familiares desconocen su ubicación y temen por su integridad.

David Alexis mide 1.80 metros, es de complexión robusta, tez morena, y cabello corto, lacio y negro; también tiene lunares en el rostro y varios tatuajes en brazos y manos, entre ellos el nombre “Paola” y una flor.

Al momento de su desaparición vestía playera blanca, pants negros y tenis del mismo color. Su expediente corresponde a la carpeta FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/TEHUACAN-I/001593/2025.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, de contar con información, la haga llegar de manera anónima y confidencial a los números 22 12 83 81 42, 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05, o al correo [email protected]