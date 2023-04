Sin ser oficialmente líder de burócratas, Jhovani Oliver da órdenes para que se autoricen becas, señala Movimiento por la Democracia

Pese a no estar reconocido oficialmente como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) y no laborar en el gobierno estatal, Jhovani Oliver Gallo da órdenes a para que se autoricen becas y obtiene información que no debería llegar a sus manos, misma que utiliza para ganar adeptos, denunció públicamente Martha Rodríguez Salinas, líder de Movimiento por la Democracia.

En entrevista para Las Reporteras, programa de La Jornada de Oriente, la dirigente comentó recientemente que tres trabajadores acudieron a solicitar dichas becas, pero el encargado de hacer el trámite inicialmente les dijo que no podría recibirles sus documentos, pero un día después les comentó que siempre sí los aceptaría, por órdenes del (autodenominado) secretario electo.

Además, el mismo Oliver Gallo pidió a todos los interesados que le enviaran sus documentos vía whatsapp para poder inscribirse, pese a que él carece de facultades para hacerlo, pues hasta ahora no cuenta con toma de nota y tampoco labora en el gobierno estatal, añadió la lideresa.

“¿Por qué a mis compañeras les niegan las becas y luego dicen: con carácter de urgente mándenos sus documentos para darles solución? ¿De qué estamos hablando? Primero, Jhovani está despedido y el señor (encargado de las becas) no tiene por qué pasarle información a un despedido, ahí está violentando el Código de Ética y deben ser sancionados porque nadie puede sacar información y menos, tratar un asunto oficial como un asunto personal”.

