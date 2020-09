Burda maniobra derechista

Si alguna virtud tiene el actual ascenso de la lucha de clases en México, es el haber logrado que la derecha radical saliera el clóset para ponerse al frente de un movimiento que les permite defender dos de sus propósitos fundamentales: I) lograr a la brevedad la renuncia del presidente de la República y II) mantener sus privilegios que creen en riesgo por las transformaciones que vive el país en busca de la democracia política participativa y plural, así como reducir las desigualdades sociales agudizadas por neoliberalismo.

Mantener sus privilegios y manipular a los titulares del Ejecutivo, lo hicieron siempre, pero desde las sombras, ahora lo hacen sin ambages y para justificar su pueril demanda de obligar a renunciar al Presidente antes de diciembre, concertaron varias acciones a fin de presentar como catastrófica la situación del país para orillar a la renuncia. Todas esas acciones, individual y colectivamente, han sido mediáticas y no han logrado mover a la población en su apoyo. Simplemente, han resultado un “parto de los montes.”

Las acciones emprendidas las iniciaron 10 gobernadores al salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), una organización deliberativa no vinculante y que ha servido para coordinar acciones de combate a la delincuencia organizada: a esto se sumó la toma de instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; otros hechos fueron el motín de La Boquilla para impedir el cumplimiento de un convenio internacional firmado en 1947; también apareció el desplegado de los académicos que creen ser depositarios de libertad de expresión y no respetan ese derecho que también tiene el Presidente de la República, quien, ante los ataques infundados que, incluso, lo insultan y agreden a él y a su familia, le piden, dichos académicos, “responder con un discurso tolerante”. Esos académicos e intelectuales orgánicos de la derecha, dicen profesar la libertad de expresión, pero para sólo para ellos, pues al presidente le dicen lo que estos modernos inquisidores quieren que diga, también dicen que López Obrador siembra el odio y la división en la sociedad mexicana, pero si de verdad quisieran conocer lo que son los discursos de odio, deberían tomarse la molestia de leer sus propios escritos y ahí los encontrarán y la división de la sociedad no la crea AMLO, es herencia maldita de los regímenes neoliberales que defienden esos intelectuales; finalmente la “toma del zócalo” planeada con anticipación para el 19 de septiembre y que, por diversos motivos comenzó como plantón frente a Bellas Artes y terminó en la avenida Juárez y Reforma, donde se instalaron casas de campaña nuevecitas, que se dice fueron donadas por el gobierno canadiense para ser utilizadas como refugio temporal por los damnificados del sismo de 2017 y que, ahora, aparecen misteriosamente sin saber quién se las quedó en aquel momento y tenía bien guardaditas.

Todo esto realizado al margen de una ciudadanía, más preocupada por trabajar y evitar el contagio, que por las desventuras de la ultraderecha, cuyo discurso se agotó tan pronto como se emitió por falta de contenido y por ocultar el propósito de restaurar el régimen de privilegios de que disfrutó esa derecha incapaz de ofrecer alternativas sociales viables a una sociedad que anhela cambiar. Por eso es inútil que, como hacen algunos, pedirle a esa derecha radicalizad por desesperación, espere las elecciones del año próximo en las que se renovará totalmente la Cámara de Diputados y llegar fortalecida al 2024, pues saben que, con su discurso añejo, carente de contenido social e ideologizado, difícilmente pueden aspirar a modificar la correlación fuerzas existente actualmente en el país. De cualquier manera, el Frente Nacional Anti-AMLO, dijo el Presidente, tiene garantizada su libertad para mantener su plantón en el centro de la Ciudad de México y, seguramente pronto se les permitirá plantarse en el Zócalo. Son otros tiempos, distintos a los de las persecuciones y hostigamiento da los movimientos sociales.

En 2006, AMLO convocó a tomar la avenida Reforma en protesta por el fraude electoral que “haiga sido, como haiga sido”, llevó a la presidencia de la República a Felipe Calderón. Las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, la dirigencia nacional del PAN condenó que, a través de la cuenta oficial de Twitter del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se enaltecieran el plantón en Paseo de la Reforma de 2006 “por la crisis postelectoral incitada por Andrés Manuel López Obrador”. En un comunicado, lamentó que el Instituto y su director Pedro Salmerón, cometieran una falta administrativa “con alcances punitivos al Código Penal Federal”, al recordar un acto “sin valor histórico para México ni para la memoria de los ciudadanos” (https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-condena-que-inehrm-enaltecieran-el-planton-de-reforma-de-2006/).

Otros avezados “comunicadores”, advertían que el “bloqueo” al Paseo de la Reforma le costaba al país miles de millones de pesos, generando la quiebra de cientos de empresas y el desempleo de miles de personas que trabajaban en ellas. Cómo hicieron tan desmesuradas cuentas, nadie lo sabe, pero ahí estaban hostigando y tratando de lanzar a la población contra quienes estaban en la toma de la Reforma. Ahora, los opositores a López Obrador, instalaron su plantón y ni el PAN ni los corifeos anti AMLO, han dicho esta boca es mía. Los tiempos han cambiado, sin duda, para bien.