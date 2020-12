Buenas y malas en el periodismo

Luego de más de tres años, por fin detuvieron a uno de los autores materiales del asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido en marzo de 2017, cuando salía de su casa a llevar a su hijo a la escuela. Nuestra justicia es tardada, lenta y generalmente omisa para detener a los criminales que mandan ultimar a periodistas.

Por eso México está en la lista con más tecleadores que han sido ultimados en el mundo. Y ocasionalmente, si hay presiones e investigaciones de compañeros del oficio, se hace una detención, aunque a los autores intelectuales no se les aprehende.

En el caso de Miroslava, por fin detuvieron al ex edil de Chinitas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz, quien aparentemente proporcionó una grabación al Cartel de Los Salazar, para que dos sicarios, cuando menos, balearan a la autora de la columna: Don Mirone.

Uno de autores materiales, apodado El Larry, está preso hace tiempo, pero a otro lo asesinaron a finales de 2017 para que callara para siempre: Ramón Andrés Zavala.

Hoy ya está en proceso Schultz, pero según periodistas, falta alguien relacionado con el caso, se trata, aseguran, de Alberto Luévano (La Jornada, 18 de diciembre), quien fue secretario particular del gobernador Javier Corral, y ahora está en otros trabajos oficiales.

Y claro, el Cártel de Los Salazar, continúa haciendo de las suyas en Chihuahua y otras entidades.

La justicia, pues, va después de tres años avanzando poco a poco.

En Sinaloa, por cierto, las autoridades desactivaron una fiesta organizada para mil participantes, los cuales recibirían obsequios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien está preso en Estados Unidos. No obstante, sus hijos continúan haciendo de las suyas en aquella entidad.

Pero lo que no pudo evitarse es una preposada del magnate Ricardo Salinas Pliego, con Paty Chapoy como coordinadora, en la cual el individuo insistió que ya es tiempo de regresar a la normalidad, cuando los contagios y muertes por Covid- 19 están más altos y los hospitales están saturados. Javier Alatorre estuvo en esta pachanga sin cubrebocas y feliz, lo mismo que el aparentemente crítico, Jorge Fernández Menéndez. Todos prestos a la voz del amo.

No fue el caso de la gran escritora Sabina Berman, quien dijo que ella había sido empleada de Salinas Pliego, pero no “su sirvienta”, como el tal Salinas torpemente aseguraba (El Universal, 20 de diciembre). Aunque él la llamó “mercenaria” (sic que le recuerda que siempre quiso ser conquistador, en una entrevista con Verónica Ortiz) y que “negocios son negocios” (resic que lo muestra como un mercenario pequeño).

Mientras se dan esas tonterías y aumentan los contagios, el gobierno federal tuvo que contratar a 500 médicos cubanos y pedido a otros lugares que los encargados de la salud lleguen a la Ciudad de México, con el fin de atender a un sector que está agotado, han fallecido muchos por la pandemia y son necesario refuerzos.

Por cierto, Artículo 19 y Fundar, señalaron que tres medios son los consentidos para la publicidad gubernamental, la cual, si bien ha disminuido respecto al anterior gobierno de Peña Nieto, se continúa dando de manera discrecional.

Televisa, Tv Azteca y La Jornada recibieron cantidades millonarias de algunos organismos gubernamentales como Pronósticos Deportivos, el IMSS, La Lotería Nacional, Pemex y SHCP.

Entre las radiodifusoras están Radio Fórmula y Radio Centro, también Radio y Televisión de Veracruz.

Pemex destinó 228 millones de pesos a promocionarse y la Secretaría de Hacienda 120 millones. Cantidades que no deberían invertirse porque ambas dependencias tienen necesidad de dinero para otros fines. Mientras que no ha existido una campaña amplia para salud, donde se insista en que no salgas de casa, el uso del cubre bocas y la sana distancia, asuntos prioritarios en estos momentos.

Y lejos de afianzar a los medios públicos, el actual gobierno les ha reducido el presupuesto a varios con graves afectaciones para sus empleados y audiencias.

Malas noticias.

Quédese en casa y con poca asistencia pasen bien estas fiestas decembrinas y que el año próximo la vacuna traiga nuevas esperanzas.

[email protected]

@jamelendez44