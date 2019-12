Buena actuación de atletismo UDLAP

La Tribu Verde de atletismo estuvo en la pista del Centro Escolar Morelos el fin de semana y se llevó la mayoría de laureles del Circuito de Talento Deportivo Poblano, contabilizando siete primeros lugares, seis de segundo y dos de tercero. Números que planea repetir y/o superar el próximo 7 de diciembre en el mismo lugar, pero en el Festival Navideño de Talentos Deportivos

Fuerte estrago al norte de la ciudad dejó el tornado naranja el sábado pasado, poniendo atónitos a los asistentes y los otros atletas provenientes de Tlaxcala, Estado de México y Morelos; porque a pesar de no llegar en su punto más álgido, los atletas Aztecas se vieron agiles, enérgicos y con muchas ganas de que inicie la temporada para ellos.

“Es la primera competencia preparatoria para ver cómo están de preparación física, que fue de 15 semanas y los resultados estuvieron bien, todos los que participaron lograron medalla”, expuso el entrenador Pedro Tani.

Siendo más específico, el coach de la UDLAP resaltó la actuación de los saltadores de longitud, por haber hecho buenas marcas sin tener que tomar demasiado impulso; de los corredores, el tiempo que hicieron que augura cosas interesantes por la velocidad tomada.

Sin embargo, de los lanzadores no pudo rescatar demasiado, porque no tuvieron competencia alguna pese a que había demasiada concurrencia. “Es duro decirlo, pero la realidad en el deporte individual en el atletismo no tenemos rivales en la región”, expresó.

La lista de ganadores involucra a Fernanda Jocobi como la máxima triunfadora del certamen, con el primer sitio en salto de altura y segundo en longitud e impulso de bala. Detrás de ella se ubica Ricardo Bárcena con dos posiciones de honor en bala y altura.

La enumeración continua con el 1-2 en 100 metros planos de María Paula Alonso y Estefanía Valadez, respectivamente, Cecilia Bárcena fue segundo en altura y Danahé Estrada tercero en bala.

En el aspecto varonil, Roberto Radilla llegó en primera posición en 200 metros planos, al igual que Stefano Kirshtein en los 400 metros y Armando Ono Ikegami en salto de longitud; detrás de él se colocó Abraham Ramírez. El 2-3 en impulso de bala fue para Pedro Montiel y Eliezer Blanco.

El Tornado Naranja planea tocar tierra otra vez en la pista del CEM el siguiente 7 de diciembre, así que el Festival Navideño de Talentos Deportivos debe estar prevenido, porque los Aztecas UDLAP quieren volver a causar estragos antes de romper filas hacia un descanso de fin de año, porque se les avecina un semestre de 2020 bastante intenso y “un año que tenemos que apretar más duro para sacar el nombre de la UDLAP en alto”, ratificó el entrenador Pedro Tani.