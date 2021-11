Buba y mi obra permiten realizarme en los demás, afirma el dibujante José Quintero

Con su obra y su labor dibujística, José Quintero está en la búsqueda de un asunto: saber que con su trabajo es útil, que las cosas que dice, crea y dibuja, también son útiles para los demás. “Para mí eso sería la realización: realizarme en los demás, y creo que mi obra y Buba lo permiten”.

Lo anterior, señala durante una entrevista previa a la presentación en Puebla de la tercera entrega de Planeta Buba, porque para él la cultura tiene una función dialógica que debe permitir dialogar entre el autor y lector; pues el primero no está por encima del otro, no es un individuo que debe tener mayor importancia o jerarquía, sino que ambos son parte de tejido social: cada uno con una función social.

Invitado por Musa Cultura Visual, refiere que está convencido que el autor también es un lector de otras obras y de la realidad, y es parte de la comunidad lo que le permite un diálogo con el otro que es intersubjetivo. Por tanto, define que su trabajo atiende a un cierto sector: a aquel que es marginal y que no se siente identificado por el discurso del éxito y del triunfalismo.

Apunta que con Buba, una niñita de apariencia frágil y noble capaz de cuestionar creencias, puede reflexionar sobre el lado oscuro y la tristeza, con una visión crítica y apesadumbrada, sabiendo que esto es parte del ser humano y de su dinámica, y no se debe “sentir mal” aquel que las siente pues es parte del abanico emocional.

“Buba es frívola y juguetona, otras veces es seria y profunda. Tocar ese abanico emocional es importante y el personaje me permite eso: tomar los asuntos sin tanta gravedad, sin tomarse tan en serio”.

En su forma de hacer historieta, señala Quintero, echa mano y personaliza disciplinas como la poesía, la ilustración o la narrativa, algo que ha cultivado a lo largo de varias décadas, en algo que se ha convertido su sello. No obstante, no está casado con ello pues “cualquier lenguaje que le sirva para contar o comunicar lo que siente, le parece válido.

“No me gusta contar historias, me gusta reflexionar. Uso la historieta a manera de ensayo para reflexionar y es en esa medida en que me sirve, disfrutando de diversas variantes”, afirma.