BUAP reconoce a Annie Pardo Cemo por su labor en la formación de investigadoras

El VI Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) y de Iberoamérica, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), cerró con cifras históricas y el anuncio de que, desde 2026, el encuentro tendrá sedes internacionales.

Una las voces centrales del encuentro destacó la intervención de la Doctora Annie Pardo, Investigadora Emérita, quien ofreció una conferencia magistral con un diagnóstico crítico sobre los desafíos que enfrentan los sistemas de educación superior en Iberoamérica. Su presencia también fue fundamental en el lanzamiento de la nueva aplicación móvil de la Red Internacional de Mujeres Científicas, donde fungió como madrina, en reconocimiento a su trayectoria científica y a su aporte a la formación de nuevas generaciones de investigadoras.

Desde su inicio el Congreso ha sido respaldado por la rectora de la BUAP, Doctora Lilia Cedillo Ramírez; la titular federal de Secretaría de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación, Doctora, Rosaura Ruiz Gutiérrez; y la titular de la dependencia homóloga en el estado de Puebla, Doctora, Celina Peña Guzmán.

Te puede interesar: Inicia Primer Encuentro Internacional de la Red de Mujeres Científicas

Creado en 2014 en la BUAP, el Congreso ha dado lugar a su mayor logro: la consolidación de la Red Internacional de Mujeres Científicas, integrada por más de 4 mil investigadoras de 27 países.

Este sexto Congreso fue llevado a cabo en la sede Tampico de la UAT del 13 al 15 de noviembre, y reunió a más de 3 mil participantes provenientes de 27 países, quienes presentaron más de mil ponencias y carteles, consolidándolo como uno de los espacios de mujeres científicas más amplios e influyentes de la región.

El Congreso contó con el respaldo del rector de la UAT, Doctor Dámaso Anaya Alvarado, y del director de la Facultad de Ingeniería, Doctor Roberto Pichardo Ramírez.

El panel magistral incluyó además a la Doctora Nara Lúcia Perondi Fortes, rectora de la Universidad de Taubaté (Brasil); la Doctora Mónica Franchi Carniello, vicerrectora de Investigación y Posgrado de esa misma institución; la Maestra Sandra Castaño Rico, de la Universidad de Medellín (Colombia); y la Doctora Gabina Gavilán de Weisensee, representante de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Paraguay). En conjunto, presentaron propuestas para fortalecer políticas educativas y mecanismos de evaluación en toda Iberoamérica.

Uno de los reconocimientos destacados fue dirigido al presidente de la ANEAES, Doctor José Fernando Duarte Penayo, por impulsar el Sistema de Evaluación por Fases que permitió a Paraguay alcanzar récords de evaluaciones en 2025 y establecer una agenda de mejora continua para 2026.

También puedes leer: Para contar la historia de mujeres científicas harán un seminario con perspectiva de género

Durante el sexto Congreso se presentaron ocho libros bajo el sello editorial Porrúa y más de veinte números especiales en revistas indexadas, lo que refleja la fortaleza académica de esta comunidad.

Asimismo, se anunció que, a partir de 2026, el Congreso tendrá sedes internacionales, comenzando por Paraguay, Brasil y Colombia, lo que abre un nuevo capítulo de cooperación científica para las mujeres de Iberoamérica.

La organización del VI Congreso estuvo a cargo de la BUAP y la UAT, bajo la coordinación de la Doctora Angélica Mendieta Ramírez, creadora y presidenta del Congreso de Investigadoras del SNII y de Iberoamérica, junto con la Doctora Margarita Hernández Rejón, vicepresidenta de la edición 2025.