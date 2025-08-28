BUAP investiga a Zepeda Memije por presentar documentos falsos para postularse como candidato a rector

La Oficina de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició un procedimiento administrativo contra Rodolfo Javier Zepeda Memije, luego de que la Comisión de Auscultación detectó irregularidades en la documentación que presentó para registrarse como aspirante a la rectoría.

La titular de la dependencia, Miriam Olga Ponce Gómez, explicó en entrevista que los documentos entregados muestran inconsistencias en fechas y categorías laborales, principalmente en constancias expedidas por la Dirección de Recursos Humanos.

“Se detectaron inconsistencias en las fechas y categorías de los documentos presentados, particularmente en las constancias expedidas por la Dirección de Recursos Humanos. Lo que vamos a hacer es iniciar una investigación administrativa y del análisis correspondiente se podrá determinar si el documento entregado carece de autenticidad. Vamos a revisar correctamente la documentación y llamaremos a los involucrados a que ratifiquen sus firmas y el contenido del documento”, señaló.

El Estatuto Universitario establece que la falsificación de documentos en los procesos de selección de candidatos a la rectoría puede constituir causal de rescisión de contrato.

Zepeda Memije, quien en los últimos años se desempeñó como coordinador del Ecocampus Valsequillo y anteriormente ocupó cargos administrativos en áreas de Asuntos Estudiantiles, Educación Media Superior es identificado como integrante del grupo cercano al exrector Alfonso Esparza Ortiz.

En una breve entrevista, la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, quien busca la reelección, subrayó que será el Consejo Universitario el órgano encargado de definir la situación de Zepeda Memije, respetando los lineamientos internos de la institución.

La noche de ayer, tras ser notificado por la Comisión de Auscultación de que su candidatura había quedado fuera por presentar documentación apócrifa, Zepeda Memije se desvaneció y tuvo que ser atendido por personal de la BUAP.