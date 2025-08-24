Resurge rara enfermedad en Gaza por bombardeos de Israel a plantas de agua

De los escombros grises de las plantas de tratamiento de agua bombardeadas de Gaza ha surgido una rara y mortal enfermedad paralítica que ha provocado una nueva crisis en una región ya devastada por el hambre y la enfermedad.

Un aumento sin precedentes de la parálisis flácida aguda (PFA), una afección que causa debilidad muscular y parálisis de aparición rápida, ha dado lugar al diagnóstico de 110 personas en los últimos tres meses. En años anteriores, Gaza registraba solo uno o dos casos de PFA al año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Dr. Ahmed al-Farra, jefe de pediatría del Hospital Nasser en Khan Younis, dijeron a The Independent que la destrucción por parte de Israel de las vitales plantas de tratamiento de agua de Gaza es en gran medida responsable de la propagación de estas enfermedades.

La PFA se asocia a diversas causas, como el síndrome de Guillain-Barré (SGB), una enfermedad autoinmune poco común y la principal causa de PFA en Gaza. Los casos graves pueden causar parálisis de por vida o insuficiencia respiratoria, con potencial de causar la muerte.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que el 36 % de los casos reportados de SGB fueron en niños menores de 15 años. En el Hospital Nasser y el Hospital Al-Shifa, al menos nueve personas han muerto por PFA hasta ahora.

Médicos palestinos e israelíes de alto rango, junto con la OMS, han dicho que no hay tratamientos críticos que salven vidas en ninguna parte del devastado enclave.

El Ejército israelí niega que impida la entrada de medicamentos a la Franja de Gaza y afirma que “facilita de forma continua y sistemática el funcionamiento de los servicios médicos”. Culpa a Hamás de la destrucción de la infraestructura hídrica.

Otros factores, como el hacinamiento en los refugios, la desnutrición y el acceso restringido a la atención médica, han exacerbado la crisis, dijo un portavoz de la OMS.

Las muestras de laboratorio dieron positivo para enterovirus y Campylobacter jejuni, una bacteria común en las heces de animales, explicó el Dr. Farra. Los resultados muestran que “el agua que reciben los pacientes está completamente contaminada por aguas residuales” debido a la “destrucción del sistema de alcantarillado”.

En julio del año pasado, Oxfam informó que Israel había destruido el 70 % de todas las bombas de aguas residuales y el 100 % de las plantas de tratamiento en Gaza, y acusó al gobierno israelí de restringir la entrada de sus equipos de análisis.

Medicina Sin Fronteras (MSF) declaró que Israel está privando deliberadamente de agua a la población de Gaza. Desde junio de 2024, solo se ha aprobado una de cada diez solicitudes de importación de productos para la desalinización.

Un portavoz de las FDI dijo que el ejército “no busca dañar la infraestructura civil y sólo ataca objetivos militares, de acuerdo con el derecho internacional”. Agregó que las Fuerzas de Defensa de Israel “trabajan para garantizar el suministro humanitario de agua en Gaza”.

Pero médicos y organizaciones humanitarias afirman que la escasez de agua potable es la causa del aumento de casos de PFA, que están luchando por abordar sin los tratamientos adecuados.

La inmunoglobulina intravenosa (IVIG) y la plasmaféresis, tratamientos clave para el SGB, no están disponibles en Gaza. El profesor Dan Turner, pediatra israelí y vicedecano de la Universidad Hebrea, coordina la entrada de ayuda médica y confirmó que recibió una llamada urgente solicitando IVIG.

La OMS afirmó que necesita “acceso sin obstáculos para que lleguen suministros médicos” y “rehabilitar los sistemas de agua, saneamiento, alimentos y salud”.

El diagnóstico de PFA, que puede provocar parálisis permanente, se ha vuelto más difícil por la falta de máquinas de resonancia magnética y análisis de líquido cefalorraquídeo, dijo el Dr. Farra. Muchos pacientes piden ser evacuados médicamente, pero en varios casos, la aprobación llega demasiado tarde.