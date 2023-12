Brenda Bustamante pieza clave para la Umad

Brenda Bustamante tomó la decisión de cambiar su lugar de residencia. La movedora dejó su natal Mazatlán para radicar en Puebla, lo cual llevó a cabo para estudiar en la Universidad Madero (Umad) y, a la par, para jugar con el equipo de basquetbol que compite en la Liga ABE.

Brenda Bustamante, como parte de un proceso de crecimiento, pasó de ser novata a jugadora de experiencia y ahora, cuando la temporada 2023-2024 se encuentra en un receso, la estudiante-deportista maderista realizó un recuento de su estadía con Tigres Blancos.

“Fue una decisión positiva y un cambio muy importante en mi vida. No me costó tanto adaptarme porque siempre me sentí apoyada por los entrenadores y las jugadoras. En su momento hubo compañeras de mucha experiencia que me ayudaron y eso mismo es lo que hago ahora con las jugadoras que tienen menos tiempo en el equipo”.