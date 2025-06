Según el diario uruguayo Ámbito, durante “su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei fue galardonado con el Premio Génesis, una condecoración entregada por el parlamento israelí, que suele recibir el nombre informal de ‘Nobel Judío’. La ceremonia tuvo lugar mientras el mandatario argentino continúa con su extensa gira por Asia y Europa”. En una nota anterior, se reportó que Milei habría dicho al visitar el Muro de los Lamentos que “Quiero que sepan que mi respaldo a Israel es de corazón, porque creo que es la causa justa y es la causa de Occidente. Seguiré siempre a su lado”. En videos e imágenes se ve a Milei sonriente junto a otro gozoso Netanyahu que posan con los dedos pulgares levantados en señal de triunfo. Al ver esa imagen, sentí la indignación de millones de personas que no sólo no se tragan el cuento del “libertario” y el enorme beneficio que su presencia ha traído a nuestro país hermano del sur, sino del otro cuento, el de la guerra de Israel contra Hamas y su causa justa. Yo, igual que millones, llamamos a ese conflicto un genocidio, y vemos en Milei a un prestidigitador engaña bobos que se beneficia de la mentira y lucra con la tontera. La foto, más que gritar “¡victoria!”, como ellos pretenden ser vistos, pareciera más un “¡Bravo, canalla!, ¡nos estamos saliendo con la nuestra!” Todo ello en el marco del asesinato de más de 50 mil palestinos, sea a bombazos, balazos o ahogándolos de hambre, sed, enfermedad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo que vemos en esas fotos, en esos videos y en el teatro montado en el congreso israelí otorgándole el premio a ese mamarracho, no es otra cosa que la celebración a tambor batiente de las múltiples canalladas que vive el mundo, propiciadas por Occidente, sustentadas en el capitalismo más soez y aplaudidas por los conservadurismos más fascistas y retrógrados que hayamos visto en muchos años. Claro, la cosa no se queda ahí.

Asistimos también a la apoteosis de la estulticia, de la bastedad, de lo simplón, de la franca estupidez. Otorgamos premios a la mentira descarada o simplemente la dejamos pasar. Trump es un claro ejemplo de ambas cosas. El hoy llamado TACO (Trump siempre se acobarda, en su traducción al español) es lo mismo basto (superficial, ignorante), que mentiroso compulsivo y canalla; recorta presupuestos fundamentales a la salud, presiona universidades, expulsa migrantes a lo bestia y ahora, para ocultar acaso el escándalo bien a la Epstein reprime, muy a la dictador latinoamericano, a la contra que le ha salido en Los Ángeles. Miente tanto o más que su propio equipo, como su secretaria de seguridad interior que acusa a nuestra presidenta de estar detrás de las movilizaciones en California y lo hace con desfachatez, sin evidencias; si lo hace su patrón, pos ella también puede. Su secretaria de prensa sustenta mentiras y echa otras más, además de mostrar a todas luces también su estulticia. Y qué decir de Kennedy Jr., el antivacunas, despidiendo de forma atroz a todo el comité asesor de vacunas de Estados Unidos para promover su propia agenda ultra retrógrada y lela. Como bien lo señala Lorenzo Meyer en entrevista con Julio Astillero, “hay una baja calidad” de la elite política de Trump y de Estados Unidos. Todo este desbarajuste es aplaudido por gente igualmente superficial que se ha creído que en verdad el problema del mundo entero reside en la migración. Algo similar sucede en Europa, sin duda. De hecho, se hizo viral un exdiputado español que, al tratar de defender la hipótesis de que el cambio climático es una patraña, se valió de una noticia falsa que afirma que, al ir desapareciendo un glaciar en Suiza (¡por el calentamiento global!), se destapó una carretera romana, por lo que, siguiendo esta lógica, los calores y los fríos vienen y van y no son producto de la intervención humana, su contaminación y la industria, de la que él mismo es parte. Por supuesto, ya se ha desmentido la versión, como vemos en esta nota del portal Maldito Clima y lo que se descubrió con el derretimiento de ese glaciar es una porción de tierra, nada más. “El deshielo de hace 2.000 años y el actual no son comparables: el primero ocurrió antes de la expansión de los glaciares alpinos por una tendencia local de enfriamiento. El actual sucede durante el cambio climático, que es global y de origen humano”. El calentamiento global existe, pero también la vacuidad de muchos políticos que parece más la norma que una curiosidad. El exdiputado esgrime semejante necedad para evitar que las políticas en contra del cambio climático afecten sus negocios. ¡Bravo, canalla!

No sé si las elites políticas del llamado primer mundo o de los autoproclamados líderes de alcurnia de América Latina, como los Milei o los Bolsonaro, fueron siempre así de descaradamente oligofrénicas; tampoco sé si siempre se ha ignorado de forma tan evidente un terror como el que se vive en Palestina. Sé que los abusos tanto del estado de Israel como de sus colonos ilegales hacia Palestina y sus habitantes es de larga data, incluso desde la creación misma de ese país. Sin embargo, creo que la diferencia en la actualidad es la inmediatez y el alcance de las redes sociales en todo el mundo. Asistimos a un genocidio día tras día y lo vemos en vivo y en directo y las elites políticas que pudieran evitar todo esto, simplemente voltean hacia otro lado. La desfachatez con la que todos estos canallas presumen sus atrocidades, aderezadas con su memez, es quizá un signo de nuestros tiempos, donde trágicamente somos espectadores, como he dicho, del aplauso procaz a estos malandrines bobalicones. Ya lo auguraba Isaac Asimov en su ensayo “El culto a la Ignorancia”, publicado en 1980, donde advirtió que había “un culto a la ignorancia en Estados Unidos y siempre lo ha habido. La tensión del anti-intelectualismo ha sido una amenaza constante haciéndose camino a través de nuestra vida política y cultural, nutrida por la falsa noción de que la democracia equivale a decir que ‘mi ignorancia es tan buena como tu saber’. No confíes en los expertos”. En su momento, para él, el problema era que los gringos eran analfabetos funcionales, es decir, sabían leer y escribir, pero no lo hacían. Y, de hecho, siguiendo esta premisa, es mejor no saber, que ser de esa elite que sí lo hace. “También tenemos una palabra de moda (buzzword) -continúa Asimov- para todos aquellos que admiran el conocimiento, ser competente, las habilidades y el aprendizaje. Estas personas son llamadas ‘elitistas’. Esa es la palabra de moda más graciosa jamás inventada porque la gente que no es miembro de la élite intelectual no sabe qué es un ‘elitista’, ni siquiera cómo pronunciar la palabra. Tan pronto como alguien grita ‘elitista’ queda claro que él o ella es un elitista que se siente culpable por haber ido a la escuela”. De esos años ochenta a la fecha, lo que encuentro diferente es la ingente cantidad de información a la que pueden acceder las personas. Empero, la información de calidad, la que produce un pensamiento crítico, se ve sepultada por toneladas de boñiga que no abona ni enriquece. Es elevar el rumor a verdad absoluta, la mentira a dogma, sólo porque la pronuncia el líder supremo o alguno de sus secuaces viles, como Kennedy Jr., y su enorme arsenal de fruslerías. Habrá conspiración donde la vea el bobo; se verificará la amenaza donde la señale el bufón. Y, al final, los únicos bobalicones, serán los que les crean a estos malandrines, que, ni tan bobos ni tan tardos para beneficiarse de toda esa ignorancia celebrada. ¡Bravo, canallas, lo están logrando!