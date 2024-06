Botitas: la consigna de la alegría frente a la cruda realidad de las mujeres trans

Botitas es la consigna de la alegría, del baile, de la risa y del doble sentido propuestos para pintar una sonrisa a la cruda realidad de las vidas de las mujeres trans y de muchas otras vidas que de alguna forma se han sentido vulnerables y solas. Así es como define el dramaturgo, director y actor Eglón Mendoza a este monólogo que para este jueves 27 de junio a las 19 horas en la sala Luis Cabrera de Casa de Cultura celebrará sus primeras 100 representaciones, en el marco de la cuarta edición del festival Colores.

Celebrar las 100 representaciones de Botitas, refiere el director de la compañía Rumor Teatro, “es una alegría y un gozo” por la gente que ha hecho posible que suceda, a la par de ser uno de los proyectos más significativos que le ha permitido a la agrupación girar dentro y fuera de Puebla siempre de manera independiente. “No hemos recibido ni beca institucional ni dinero privado, por lo que es un montaje súper independiente”, recalca.

Por tanto, dice durante una entrevista, el haber logrado 100 funciones así es de celebrarse, pues la obra creada en 2016 –primero como un cuento aparecido en una publicación nacional- es un símbolo de resistencia, “de decir que estamos y sí se puede”.

Mendoza menciona que la pieza encuentra vigencia, al ser Puebla el quinto estado con más crímenes de odio por transfobia y de actos, signos y mensajes de odio, como “el hate” que se muestra en redes sociales ante publicaciones concernientes al “mes del orgullo” o al propio festival Colores.

Así, en su origen, el proyecto escrito en 2016 no ha cambiado: sigue contando la historia de Paola, una trabajadora transexual que fue asesinada por un hombre se acercó al grupo de trabajadoras sexuales con las que ella compartía una calle, quienes se negaron a prestarle el servicio siendo ella la única que accedió y, apenas metros después de subirse al automóvil del “cliente”, gritó pidiendo ayuda al tiempo que recibía dos impactos de bala que la hicieron morir en los brazos de sus compañeras.

Dicho suceso, que pudo ser visto a través de YouTube y medios de comunicación, fue grabado por Kenia Cuevas, ahora activista y defensora de los derechos de las mujeres trans, quien ante el transfeminicidio tomó la batuta, paró el tráfico con el féretro de Paola que iba camino al panteón, acción que les llevó a ella y a otras mujeres a ser acosadas por granaderos.

“Fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo y que cimbraron al ver a mujeres tan vulnerables, con rabia y tristeza, algo que hizo y me llevo a contar esa historia que una vez publicada decidí llevarla al teatro, en un monólogo que actué y entonces fue dirigido por Itzell Villalobos. Desde el 2017 la obra arrancó con funciones en Veracruz y ese mismo año se va a la Muestra estatal de teatro, luego en 2018 dejé de dar funciones allá y me vengo a Puebla, y desde esa fecha hemos dado función tras función”, recuerda Eglón Mendoza.

En la historia de Paola, refiere el dramaturgo, han cambiado algunas cosas. De inicio, la disculpa que en 2021, cinco años después del transfeminicio, ofreció la Fiscalía de la Ciudad México al reconocer que había fallado, que había dejado libre al asesino, evidenciando las fallas que como Estado hay sobre los crímenes de odio.

Asimismo, el asesinato de Paola impactó en la vida de Kenia Cuevas quien fundó la organización de Casa de muñecas Tiresias Casa Hogar Paola Buenrostro, un espacio de memoria y de homenaje a las mujeres trans que han muerto en medio del contexto de violencia en México, en donde incluso descansan los restos de Paola. Así, “la lucha de Kenia es por las mujeres trans que son asesinadas y nadie quiere reconocer”, como anota Mendoza.

En torno al proyecto, indica el director, la obra ha servido para abrir la discusión no sólo de los crímenes de odio, sino que hay un apapacho a la amistad. “No pensé que la frase Nuestra venganza es ser felices, que retomo de la colectiva Mujeres creando de Bolivia, hiciera al público conectar con el personaje, pues Botitas es la consigna de la alegría, del baile, de la risa y del doble sentido propuestos para pintar una sonrisa a la cruda realidad de las vidas de las mujeres trans y de muchas otras vidas que de alguna forma se han sentido vulnerables y solas”.

Una crítica que impulsó otros proyectos

Antes de cerrar la entrevista, Eglón Mendoza cuenta que en el camino de Botitas hubo un momento particular sucedido años atrás, que sin saberlo impulsaría el proyecto actual que espera su estreno y que fue apoyado por el Pecda 2023: empujar la discusión por la crisis de la representatividad en el teatro.

Entonces, relata, algunas comunidades trans se sintieron interpeladas por el proyecto, cuestionando el por qué un hombre representaba a una mujer trans si no le correspondía, señalando que él quería robar una voz a una mujer trans. “Me sorprendió la ligereza con la que hacían la crítica y el haberme visto inmiscuido en algo que sucedía entonces que tenían que ver con la pugna de las representatividades en los medios masivos como la televisión o el cine, algo que es legítimo y válido. Abrí una discusión que me pegó en algún momento, pues me sabia parte de una deuda histórica con las mujeres trans que son las primeras en irse a los trancazos, en estar en la calle, en morir y ser asesinadas, y encabezar las listas de los crímenes de odio aquí y en cualquier parte del mundo”, refiere.

Acota que Botitas es una obra propia, que él quiso hacer sin hablar por nadie, sino haciendo lo que mejor sabía hacer: su “chamba como gente de teatro, como actor y para poner el tema en la mesa, no para colgarme de él”. Asimismo, anota que contrario al rechazo que hizo la colectiva trans en Puebla, la obra fue vista por Kenia Cuevas y por amigos, familiares y conocidos de Paola quienes la abrazaron pues consideraron era un gesto de amor y memoria.

“El personaje de Botitas ya no me pertenece, va más allá de lo que me imaginé. La gente le quiere decir algo, le escriben a la página de la compañía o a mi como si fuera el personaje, que es un bastión de resistencia trans en particular pero en general un bastión de resistencia contra la violencia”, concluye Eglón Mendoza, en espera de la próxima función de Trémulo, un monólogo que podría ser visto en la próxima muestra del Pecda.