Borregos Puebla está en semifinales

Domingo, noviembre 16, 2025
Leopoldo Aguilar

Después de un primer medio accidentado y lleno de balones perdidos por ambas ofensivas, los Borregos Puebla consiguieron su pase a semifinales de la temporada 2025 de la Conferencia de los 14 Grandes al vencer a Borregos Guadalajara por 22-7.

El partido en el “Cráter Azul” fue bastante cerrado en la primera parte, donde ambos equipos entregaron el ovoide en momentos clave, provocando que los 30 minutos iniciales terminaran 0-0.

En la segunda jugada del tercer cuarto, ya con Janick López de regreso en los controles por parte de Borregos Puebla, lanzó un pase corto donde encontró a Emilio Lozada, quien se quitó un par de tackleadas y explotó hasta la zona de anotación recorriendo 66 yardas para abrir el marcador 7-0.

En la siguiente ofensiva, Borregos Puebla amplió la ventaja con otro pase de Janick López, ahora encontrando a Patricio Hernández con envío de 7 yardas para poner al frente a los locales 14-0.

En el último periodo, Borregos Guadalajara se puso en el marcador con un pase de José Luis Machorro a Roberto Palazuelos de 4 yardas, dejando el juego 7-14.

Sin embargo, los locales reaccionaron de inmediato con una ofensiva sólida hasta encontrar un pase de Janick López a Emilio Lozada. El punto extra fue bloqueado, pero los mismos locales tomaron el balón y entraron a la anotación para la conversión que dejó el marcador definitivo 22-7.

También puedes leer: Aztecas se quedó muy cerca de semifinales.

