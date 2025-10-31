Borregos Puebla se impone a UPAEP en cerrado partido

Borregos Puebla consiguió el triunfo sobre las Águilas UPAEP en un partido muy cerrado para concretar el triunfo en su casa por marcador de 77-72 en actividad de la División I de la Liga ABE.

El Tec Puebla defendió bien su casa y su ventaja inicial que consiguió en el primer cuarto para conseguir el triunfo ante la UPAEP que reaccionó en el tercer cuarto, pero sus errores en la ejecución ofensiva en momentos claves del último periodo les costaron el resultado.

Los locales consiguieron la ventaja inicial de 25-13 sobre UPAEP gracias a un arranque meteórico de los Borregos Puebla que entraron con gran intensidad para tomar esa ventaja inicial con puntos importantes de Bryant Ceballos.

En el segundo periodo UPAEP cerró el partido, pero los Borregos Puebla mantuvieron su ventaja al llegar la mitad del partido, ahí empezó a contribuir ofensivamente Sebastián Medina para mantener la diferencia de 45-39.

El tercer periodo marcó la reacción de las Águilas, ahí el protagonismo de Gabriel Moreno en la pintura por parte de los rojiblancos fue fundamental para acercarse a dos puntos con el 59-57.

UPAEP le dio la vuelta al marcador y se fue al frente por momentos, pero en los momentos de concretar esa reacción falló canastas sencillas o perdió la posesión en jugadas que rayaron en lo inocente. Ahí aparecieron los locales para mantener la ventaja e incluso ampliarla para concretar el triunfo en este partido que sigue confirmando su gran nivel entre estos dos rivales.

El mejor anotador del juego fue Sebastián Medina con 21 puntos y 4 rebotes por parte de los Borregos Puebla.

Este viernes continúan los duelos poblanos con el juego en el nido entre las Águilas UPAEP y los Tigres de la Umad. Mientras que los Borregos Puebla recibirán los Halcones de la Interamericana en la Arena Borregos, ambos a las 19 horas.