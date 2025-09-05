Borregos Puebla inicia con dolorosa derrota la temporada 2025

Cuando nadie se lo esperaba, los dirigidos del coach Hugo Lira sorprendieron a los pupilos de su similar, Eric Fisher, al ganarles el juego inaugural de la Conferencia de los 14 Grandes por 21 puntos a 13, con destacada labor del mariscal de campo, Jorge Emilio González, al anotar en dos ocasiones y lanzar un pase de touchdown.

Los lanudos poblanos iniciaron el juego de manera espectacular, cuando en el kickoff de apertura, Iker Reyes lo regresó hasta la zona de anotación contrario con escapada de 103 yardas más el punto de extra de Rodrigo Trujillo para el 0-7 en la pizarra.

Sin embargo, la respuesta de los lanudos capitalinos fue inmediata, al anotar en sus dos primeros drives con pase de 32 yardas de González a Bruno Zuradelli para el 7-7 y en personal de 19 yardas del mariscal de campo para la voltereta 14-7 con los dos puntos extras de Luis Eduardo Velázquez.

En el segundo cuarto, González volvió la misma fórmula contra los lanudos poblanos con otro acarreo de 19 yardas para colocar a su equipo 21-7 arriba en la pizarra. Antes de concluir la primera mitad, hubo tres intercambios de balón, dos a favor de los Borregos CCM, cuando el mariscal de campo poblano, Jannick López fue interceptado por Luis Ignacio Pelayo y Santiago Ulloa.

Mientras que Jorge Emilio González fue interceptado por Joseph Gerardo Cortés, quien ingresó al endzone, pero en la revisión de la jugada, su rodilla izquierda piso el terreno de juego antes de que el balón cruzara la línea de goal, por lo que la anotación no contó.

En el tercer cuarto, los Borregos Puebla fueron más dominadores y se acercaron 21-13 con anotación de Fernando Mayen con acarreo de siete yardas, pero errando el intento de punto extra por conducto de Trujillo, quien tuvo oportunidad de anotar un gol de campo antes de finalizar la primera mitad, pero el balón fue medio rozado por el linebacker capitalino Alfonso Cruz y pegó en el casco del liniero poblano, Carlos Javier Cruz.

Las huestes del coach Fisher tuvieron otro intercambio de balón, cuando González fue interceptado por Juan Armando Olloqui, pero sin consecuencias en el marcador.