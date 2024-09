Bordados tangibles e intangibles, el universo que plasman mujeres del Tamachij-Chihuatl

Bordados tangibles que plasman a las plantas medicinales y comestibles, y bordados intangibles que recrean lo que les compartieron sus ancestros de manera verbal, “lo que ellos creían”. Ambos, son los tejidos que inundan a las piezas del colectivo nahua Tamachij-Chihuatl, originario de Hueyapan.

Este fin de semana, el colectivo de mujeres bordadoras celebró en Puebla 45 años de formación con la pasarela La resistencia se teje a mano, en las que presumieron algunas de sus prendas.

Antes, Teresa Lino Bello, fundadora del colectivo fundado el 9 de agosto de 1979 con el apoyo del ahora extinto Instituto Nacional Indigenista, señaló que las prendas que manufacturan provienen de los “ancestros”.

Ello, dijo la merecedora en 2018 del Premio a la Trayectoria Artesanal que le entregó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), porque la vestimenta indígena no sólo tiene que ver con el acto de bordar, sino que forma parte de la vida y de la identidad cultural.

Así, abundó durante una rápida entrevista, los bordados que hacen las mujeres en la comunidad son tangibles, es decir, plasman las plantas medicinales y las plantas comestibles que existen en su contexto natural y cultural.

Éstos, continuó, se complementan con los bordados intangibles, “los que compartieron los ancestros de manera verbal, lo que ellos creían, como el árbol de la vida, del futuro, acompañado de los animalitos que aparecen, pues al morir no desaparecemos sino nos transformamos en nuestro espíritu, que hay diferentes nombres: unos dicen nahual, otros espíritus, otros tona”.

No obstante, menciona Teresa Lino, esto no fue así. “Hace 45 años ya habíamos perdido la identidad porque bordábamos pavos, palomas grandes, rosas grandes, que no eran de nuestra identidad”. Dice que, además, se mezclaba la materia prima que servía para manufacturar las prendas.

Detalla que después de un proceso y al querer comercializar sus prendas, el colectivo Tamachij-Chihuatl, que en náhuatl significa “hecho a mano”, se conformó por medio de una convocatoria del INI en el año de 1979, con el objetivo de comercializar sus productos y lograr un precio justo para las mujeres artesanas.

Recuerda que aquello no fue fácil, pues como mujeres indígenas su mundo era la casa y el campo pero no ir a reuniones ni tomar decisiones: “es por eso que en un principio lo que hacíamos era ir a reuniones y no tomar acuerdos hasta consultar con el papá, el marido, con el hijo, con la figura de un varón”.

Ahora, a 45 años de trabajo, con diferentes mesas directivas, el rescate de los tintes naturales y las iconografías originales, así como los conocimientos sobre el teñido natural a partir de tinturas naturales, además de innovación en prendas que se han sumado a los trajes tradicionales, el colectivo Tamachij-Chihuatl “ha avanzado”.

“Hemos avanzado porque tenemos los 45 años, los tintes naturales, la tamachichihuatl, las iconografías y nos especializamos en los tintes y en el comercio justo”, afirma Teresa Lino, ataviada con su propia vestimenta tradicional como sus compañeras.