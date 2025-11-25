Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasInternacional

Bolsonaro se mantendrá en prisión tras intento de fuga, ordena Supremo brasileño

Bolsonaro fue trasladado inmediatamente a la Superintendencia de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, capital de Brasil. Foto Xinhua
Bolsonaro fue trasladado inmediatamente a la Superintendencia de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia, capital de Brasil. Foto Xinhua
La Jornada

Europa Press y Afp

Madrid. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este fin de semana a la sede de la Policía Federal, en Brasilia, debido al riesgo de fuga, después de que intentara quitarse la tobillera electrónica.

La confirmación del encarcelamiento de Bolsonaro será oficial a las 20 horas locales, cuando acabe la sesión de la corte en la que se delibera el caso.

Bolsonaro se encontraba bajo arresto domiciliario, a la espera de conocer dónde pasaría su condena de 27 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado de 2022, como medida cautelar por una causa relacionada con las maniobras que habría puesto en marcha junto a su hijo Eduardo para entorpecer este caso. El plazo para apelar termina este lunes.

Además del arresto domiciliario el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, le prohibió usar redes sociales, recibir visitas sin autorización, y le impuso llevar una tobillera electrónica que el mismo Bolsonaro reconoció que intentó quitarse, alegando “cierta paranoia” provocada por una medicación.

De Moraes ha argumentado este lunes para avalar el arresto el “continuo desacato” de Bolsonaro a estas medidas cautelares. Así, ha destacado que “violó voluntaria y conscientemente el equipo de seguimiento electrónico”, una versión que han avalado otros dos de los tres jueces de la primera sala del Supremo, recoge G1.

A la espera del último voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes, la primera sala del Supremo ha logrado la mayoría necesaria para mantener a Bolsonaro encerrado en la sede de la Policía Federal gracias a los votos de Flávio Dino y Cristiano Zanin, mientras su juicio por golpe de Estado se acerca a su fin.

En estos momentos, las defensas de Bolsonaro y otros seis acusados de formar parte del núcleo central de la trama tienen un último intento de apelar las sentencias dictadas en septiembre, si bien tienen muy pocos visos de prosperar. Una vez el tribunal las rechace, la condena será firme, aunque todavía no hay fecha.

Después de ser trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia parece que está más claro dónde podría cumplir su condena un Bolsonaro, cuya defensa ha estado en las últimas semanas intentando que fuera en su casa de la capital brasileña.

Puedes leer: Prisión de Bolsonaro no afecta relación con Trump; “no tiene nada que ver”: Lula Da Silva

Temas

Más noticias

Nacional

Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día...
Nacional

Violencia feminicida: AL y el Caribe suman 3 mil 828 víctimas durante 2024

La Jornada -
La Redacción Ciudad de México. En 2024, al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Brasil: detienen al expresidente Jair Bolsonaro por riesgo de fuga de prisión domiciliaria

La Jornada -
Brasilia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue detenido este sábado de forma preventiva por riesgo de...

Incendio en sede de la COP30 obliga evacuar pabellón central

La Jornada -
Afp Belém. Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el...

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Más noticias

Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día...

Violencia feminicida: AL y el Caribe suman 3 mil 828 víctimas durante 2024

La Jornada -
La Redacción Ciudad de México. En 2024, al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género...

Detienen a “El Pelón”, el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña Michoacán. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025