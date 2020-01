En medio de protestas, Cabildo aprueba suspender y retirar bolardos y macetones del Centro Histórico; no hubo estudio de factibilidad

En medio de protestas, el Cabildo de Puebla aprobó por mayoría suspender la colocación y retiro de bolardos y macetones exclusivamente del Centro Histórico de Puebla, hasta que la Secretaría de Movilidad (Semovi) realice un estudio de factibilidad en los próximos 20 días hábiles, debido a que la medida fue impuesta, no socializada y, en lugar de mejorar el tránsito vehicular, ha puesto en riesgo la vida de peatones y ciclistas.

El único voto en contra fue del morenista Eduardo Covián, presidente de la Comisión de Movilidad, por considerar que la medida va en contra de garantizar la integridad de grupos vulnerables.

El punto de acuerdo fue presentado por la priista Silvia Tanús, portavoz de 12 regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde el día anterior la titular de la Semovi, Alejandra Rubio Acle, dejó en evidencia la falta de sustento técnico para la colocación de estas estructuras y que no fue contemplado en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

El debate llegó a los reclamos por parte de los regidores opositores al programa de movilidad, quienes culparon a Rubio Acle de la protesta que se presentó dentro del Salón de Cabildos a cargo de colectivos ciclistas.

Los activistas llamaron “asesinos” a los regidores por exigir el retiro de bolardos que sirven para ganar espacio y acortar el cruce de calles.

En su oportunidad, el síndico Gonzalo Castillo intentó frenar la votación en contra, con el argumento que si se retira la estructura habría un daño patrimonial para los poblanos, lo cual no surtió efecto.

La priista Silvia Tanús reclamó que a pesar que Rubio Acle se comprometió ayer en la sesión de la Comisión de Hacienda a suspender el programa hasta que haya un estudio previo, la mañana de este viernes fueron colocados más bolardos sobre la calle de Reforma y 5 Norte-Sur.

“Es una burla o un reto”, señaló en tono molesto Tanús, postura que respaldó el morenista Iván Herrera Villagomez -afín al grupo de la alcalde Claudia Rivera-, quien condenó la soberbia de la titular de la Semovi por imponer el programa y no escuchó al pueblo.

“Si escucharan a la gente pudieran trabajar mejor y nos evitaríamos esta situación; presidenta te pido que hables con el gabinete, parecen inexpertos, no presentaron un diagnóstico y eso cualquiera lo sabe, parecen de kínder, y el costo político lo estamos asumiendo todos”, exigió.

Incluso, Iván Herrera comparó que lo más criticó la izquierda de gobiernos morenovallistas, hoy se está repitiendo, de lo contrario advirtió que no llegará la Cuarta Transformación a Puebla.

Por esta razón, Silvia Tanús pidió que la titular de la Secretaría de Movilidad elabore y presente ante la Comisión de Movilidad un estudio de factibilidad que justifique la instalación de bolardos, debido a que no hay sustento adecuado ni socialización del programa; y que a su vez dicha Comisión presente el estudio técnico a los regidores para su análisis.

La regidora dejó en claro que están en contra de los peatones ni ciclistas, pero el Plan de Movilidad con bolardos y macetones fracasó.

A la protesta de algunas personas que se presentaron este día en la sesión de Cabildo, la priista respondió, “están prejuzgando, la democracia es de mayorías no de minorías; en el ejercicio público hay que tomar decisiones dolorosas y hay que saber reconocer que lo que hicimos no está dando resultados”.

Familiares de la titular de la Semovi serían los proveedores de bolardos y macetones

A manera personal, Tanús demandó que se investiguen las acusaciones en contra de la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio, en el sentido que las constructoras y empresas a las que se les compraron los bolardos y macetones son propiedad de su familia.

“Al nuevo contralor le pedimos que se realicen las investigaciones necesarias, no estamos en contra de las medidas para proteger a los peatones, pero sí en contra de medidas que vulneran la movilidad en lugar de ayudar”, recalcó.

En tanto, el regidor José Luis Acosta demandó que por “conflicto de intereses”, Alejandra Rubio Acle, sea separada del cargo para que no entorpezca las indagatorias.

En ese tenor, también solicitó se investiguen a las empresas Grupo Profesional Constructor SA de CV, RC Arquitectura y GN Arquitectos, que serían propiedad de la familia de Rubio Acle.

Afirmó que existen las pruebas en contra de la servidora pública, pero los ciudadanos que presentaron la evidencia no confían en la Contraloría Municipal.

“Nosotros confiamos que los principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo estén por encima del mal movimiento que haya realizado algún funcionario del ayuntamiento”, demandó Acosta.

Bolardos y macetones no están en el Plan de Desarrollo Municipal

En su exposición, Silvia Tanús expuso que los regidores que conforman la Comisión de Hacienda llegaron a la conclusión, después de la sesión maratónica de ayer, que cuando se tenga que hacer una acción de gobierno se socialice, independiente de previamente ser sometida a estudios técnicos necesarios y estar contemplado en el Plan de Desarrollo.

“Con mucho respeto vemos la protesta ante el Cabildo, se nos han acercado asociaciones, empresarios, presidentes de comités de padres de familia y ciudadanos comunes y corrientes para decirnos que los bolardos en lugar de evitar muertes y que hubiera una adecuada movilidad, la están obstruyendo”, argumentó.

Incluso, Silvia Tanús afirmó que se está poniendo en riesgo la vida del peatón y al ciclista con dichas estructuras.

Reconoció que son buenas las políticas públicas que se implementan a nivel nacional e internacional, en materia de movilidad, pero es necesario adecuarlas a Puebla.

Pide Claudia Rivera se replantee el proyecto y se realice el estudio de factibilidad

Ante lo expuesto, la alcalde Claudia Rivera Vivanco admitió que se replanteará el proyecto de movilidad, no por presiones políticas sino porque no está funcionando.

“No tenemos el instrumento para medir el impacto en los ciudadanos, por lo que me sumó que se realice el estudio de factibilidad. Podemos estar de acuerdo o no, pero los estamos escuchamos, vamos aprendiendo”, declaró.

En su oportunidad, la edil capitalina pidió a sus compañeros de Cabildo que no se pierda el debate, pues lo que se busca es mejorar el traslado de personas, disminuir los tiempos, y garantizar la integridad física de los grupos vulnerables.

En el escrito que leyó, Rivera Vivanco pidió que se apruebe la instalación de “reductores de radio de giro”, debido a que estas ya fueron adquiridas.