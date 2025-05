BOICOT A LA ELECCIÓN JUDICIAL

A siete años de haber sido desplazada del poder público por la ciudadanía, la derecha en México mantiene la convicción de que el rumbo del país todavía está en juego. La reciente ejecución de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, ocurre en el ríspido contexto que ofrece la elección judicial del próximo domingo, con la oposición pronunciándose abiertamente por el boicot, llamando a la población a no votar (No habrá impunidad en el esclarecimiento del asesinato de colaboradores: Brugada).

Al mismo tiempo, se exhiben las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos (EU) poniendo a los cárteles del narcotráfico como pretexto, pues, Sinaloa demuestra que negocia con importantes liderazgos, sin respetar ninguna forma diplomática; y, Felipe Calderón desde España, clamando por esa intervención. No se trata de “un golpe directo al corazón de la gobernabilidad” del país, como plantean algunas plumas de la derecha: <<…el crimen organizado no solo está presente en la capital, sino que exhibe un poderío que desafía abiertamente al Estado mexicano>>. (El zarpazo del crimen organizado: un desafío a la gobernabilidad de México).

La evidencia empírica de muchas décadas establece la falsedad de esta afirmación. La finalidad de toda organización criminal al ejecutar sus actividades delincuenciales, es acumular riqueza; el faro que guía su visión de vida y hace que toda su vida gire en torno a ella. Los cárteles fueron prohijados, históricamente, para servir a un modelo político social concreto, del que recibieron protección política para su nacimiento, desarrollo, crecimiento y la permanencia de sus actividades ilícitas.

Son instrumentos de presión criminal con poder bélico que, por sí mismos, no desafían al Estado en tanto no cuentan con un proyecto -ni revolucionario ni electoral- que puedan ofrecer a la población; pero son susceptibles de ser utilizados como instrumentos de golpismo. Su activismo criminal, es monotemáticamente utilizado por la oposición para cuestionar la eficiencia y eficacia de la gobernanza en turno, a fin de crear fobias entre la población contra el gobierno establecido, buscando atraerla para su causa política.

La diatriba de Calderón enfatiza: <<En cuanto a la reforma judicial…es básicamente la destrucción del Poder Judicial, tiene el riesgo de que éste quede capturado por intereses políticos del partido en el poder, que es claramente la estrategia, pero también por intereses tan peligrosos como el narcotráfico, y eso deja a México en un terrible estado de indefensión, reforzando los signos autoritarios, cancelando las vías democráticas poco a poco pero de manera consistente, y abriendo una puerta peligrosísima a que el Poder Judicial esté controlado al menos en parte o al menos en algunas regiones por el crimen organizado>>. (Lamenta Felipe Calderón que Trump no ordene intervenir en países de AL).

El incomprendido prócer de la democracia y buen gobierno al que, cuando fue presidente, no le parecieron “intereses tan peligrosos” los del narcotráfico; deplora el “terrible estado de indefensión” en que podría quedar México si el crimen organizado controla “parte” o “algunas regiones” del Poder Judicial. Su cálculo político le indica que, pedir la intervención de EU sería la mejor manera de interceder en defensa de su excolaborador Genaro García Luna, en el momento en que la intervención lo hiciera posible.

Desde diciembre de 2018, las principales obras de gobierno impulsadas por el gobierno de AMLO, enfrentaron obstáculos provenientes, destacadamente, del Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionales autónomos, medios de información nacionales y extranjeros (Financial Times, Washington Post), calificadoras de crédito (Standard & Poor’s, Fitch Ratings), el FMI y, las cúpulas empresariales (Coparmex y CCE). Tales obstáculos fueron observables desde dentro del Estado: contradicciones en el gabinete, en las votaciones de presupuestos y legislación en Cámaras de Diputados y Senadores, en posturas de la Corte, acción de los gobernadores y, por supuesto, de los partidos políticos; desde distintos sectores de la sociedad, surgieron grupos de personas, organizaciones civiles y miembros de los partidos políticos que asumieron posiciones políticas frente a los actos de gobierno, realizando marchas y manifestaciones para hacer patente su rechazo a aquellas obras.

La idea central era cuestionar las decisiones políticas, el manejo de la economía, la obra pública, y el giro social de las políticas públicas que impulsaba el gobierno federal, cuya finalidad fue, siempre, descarrilar el proyecto político denominado 4T. El ascenso de López Obrador hizo surgir un arcoíris de planteamientos políticos en torno a su administración. Resultaba de enorme interés analizar los argumentos que esgrimieron, sobre ella, los sectores sociales alineados en la defensa del libre mercado, los privilegios del capital sobre el trabajo y, la defensa de esquemas de Estado y gobierno que los hacen posibles como forma de organización y funcionamiento de la sociedad mexicana, viéndola única, natural; nunca como una de las posibles, ni menos como el origen de los males sociales.

Todo el espectro opositor se unió en torno a una sola consigna: descalificar la viabilidad política, económica, social e ideológica del proyecto de nación propuesto y llevado a cabo por AMLO. En esta cruzada, los medios de información -propiedad de la élite empresarial- asumieron la tarea de difundir, todos los días y a todas horas, programas, noticias, y opiniones impregnadas de descalificación y resentimiento. Las organizaciones proempresariales cuestionaron el manejo de la economía, la obra pública, y el giro social de las políticas que impulsaba el gobierno federal.

Reclamaron airadamente la “no preservación” de ciertos mecanismos “administrativos” para hacer negocio o alcanzar privilegios tenidos en administraciones anteriores. Se dijeron relegados e incomprendidos por el gobierno. Promovieron marchas, caravanas motorizadas; hicieron llamados públicos, reuniones, encuentros, etc., con un prematuro objetivo: lograr la dimisión del presidente de la República antes del primero de diciembre de 2020, para nombrar un presidente interino que convocara a nuevas elecciones. Exploraron, incluso, la posibilidad del golpe de Estado.

Por radical, sobresalía el Frente Nacional Anti-Amlo (FRENAAA). Su vocero, Gilberto Lozano, sostenía que era “un frente de muchos millones de mexicanos” para “frenar la instalación del comunismo”; que debía “armar un multinivel para tratar de organizar a millones de mexicanos rápidamente con un objetivo común: “quitar al señor López Obrador cuanto antes de la silla presidencial”. ¿Quiénes asumían estar detrás? <<Ciudadanos, 67 ciudadanos que fueron los que tuvieron la idea de que generáramos un movimiento para decir: ¡no vamos a esperar! Son gente que no está interesada en un puesto público, con una trayectoria moral íntegra y exitosa…Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco. Es un asunto de pasión y amor a México para no ir al comunismo por quedarnos sin hacer nada; es el régimen comunista socialista del siglo XXI. ¡Nosotros no somos oposición, somos soberanía! El requisito es ser un mexicano anti Amlo. Mexicanos que amamos la patria y que tenemos muy claro que, hoy, López Obrador es el enemigo número uno de México…Dios te bendiga amigo>>. Después, quien se convirtiera en dirigente formal del FRENAAA, Pedro Luis Martín Bringas (Grupo Soriana) llegó a decir: <<He aceptado ser el líder del frente nacional para la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que antes del primero de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país>>. (¿Quiénes son Pedro Luis Martín Bringas y el Frente Nacional Anti-AMLO?).

Entre estos distinguidos opositores, Pedro Ferriz de Con señalaba: <<Siento que no solamente yo, sino que hay muchos mexicanos que no nos gusta el camino que está siguiendo nuestro país, vemos que no hay oportunidad para el libre mercado, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada. Vemos un gobierno que ha tomado el poder judicial, que ha tomado el poder legislativo, que se ha abrogado (sic) en sí todo el poder en una sola persona…>>. Otro de sus miembros, en Puebla, decía: “El actual presidente de la república pretende llevarnos y encausarnos a un régimen comunista totalitario que, no únicamente nos privará de nuestro patrimonio, negocios y dinero; sino que también nos privará de la mayoría de nuestras libertades.

Estamos luchando para que AMLO, este sujeto ignorante y traidor que trabaja para beneficio de fines supranacionales del gran capital mundial, deje la presidencia antes del 30 de noviembre de este año [2020] para que se convoque a nuevas elecciones en donde los mexicanos tengamos oportunidad de elegir, ahora sí, a un presidente mexicano (sic), honorable, digno, informado, inteligente y que ame a México y a los mexicanos>>. (FREnte NAcional Anti-AMLO su razón de Ser).

Estas expresiones de resentimiento e insultos nunca fueron aceptables. Una mejor comprensión social requería que la oposición precisara, cuál era el proyecto de país que promovía para México, pues, algunos de sus vistosos miembros ya habían tenido oportunidad de participar en la conducción del país; qué valor político les merecía la elección de 2018 para pretender llamar a nuevas elecciones; y, sobre todo, porqué habían decidido derrocar al presidente constitucional, legítimamente electo.

El problema que enfrentaban para responder estas cuestiones era que, más allá de la visceral animadversión que emanan contra el tabasqueño, carecían de argumentos sobre cómo organizar a la sociedad mexicana de manera tal que su planteamiento resultara mejor, y más atractivo para la ciudadanía, que el desarrollado por AMLO. Su respuesta fue, boicotear, junto con el INE de Lorenzo Córdoba, la jornada electoral sobre revocación de mandato en 2021 y, prepararse para la presidencial de 2024.

Para este evento, el intelectual -asesor político- Jorge Castañeda imaginaba un escenario: <<Sheinbaum triunfa por menos de diez puntos -digamos entre cinco y siete-, Morena pierde en la capital y Veracruz, y nadie alcanza 251 escaños en la cámara baja, o 65 en el Senado. (…) Si la oposición y su candidata declaran ilegal e ilegítima la elección, buscan anularla en las instancias legales, y cuestionarla en la calle y los medios, ante empresarios, la iglesia, la comunidad cultural e incluso en el ámbito internacional, se perfila una disyuntiva desgarradora pero seductora para el gobierno.

El gobierno estaría obligado a decidir entre vivir con el estigma de la ilegitimidad o negociar. Ante la protesta masiva en las calles y los tribunales, y si Morena acepta negociar, el campo es ancho y productivo en asuntos relevantes como las reformas electoral y judicial, la designación del cuarto ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. (…) Todo depende de Xóchitl: de su felicitación o no a Sheinbaum; de su aceptación o no del triunfo de ésta; y de su llamado, o no, a la resistencia. Mi propia recomendación es evidente>>. ¡Había que ver su rostro! (2 de junio: tres hipótesis).

Esa “pretensión” de Castañeda encontraba apoyo en una pequeña máquina propagandística que ofrecían dos encuestadoras afines: GEA-ISA y Massive Caller, que sistemáticamente difundían resultados cuyas constantes eran, el continuo descenso de Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales y el ascenso de la candidata opositora. Massive Caller, incluso, publicó una encuesta en la que Gálvez iba adelante. (Xóchitl Gálvez adelanta a Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial). GEA-ISA pronosticó que sólo concurriría a la elección el 60% de los votantes, que observaba una disminución en la aceptación del presidente y, redujo drásticamente la desventaja de la candidata del PRIAN a tan solo 8 puntos. (Participación del 60% de Votantes en Comicios del Domingo; Morena Arriba, GEA-ISA). La maquinaria se ajustaba al proyecto de Castañeda. Y, fueron más lejos todavía.

Atribuyeron un mensaje falso al secretario de la Defensa Nacional quien habría dicho en X: <<Es nuestro deber sagrado, como defensores de la patria y guardianes de la democracia, exigir elecciones libres, transparentes, sin intervención del señor presidente. No permitiremos que la voluntad de nuestro pueblo sea manipulada, ni que la voz de la ciudadanía sea silenciada por aquellos que buscan perpetuarse en el poder>>. (Sedena desmiente mensaje “al pueblo de México” atribuido al general Luis Cresencio Sandoval en X ). Intentaron eliminar de la contienda al candidato de MC, Álvarez Máynez, inculpándolo por la muerte de varias personas ocurrida en San Pedro Garza donde colapsó el escenario en que hacía un acto de campaña: <<El PRI, a través de la fiscalía de Nuevo León, quiere fabricar un caso penal en mi contra a unas horas de la elección.

Están dispuestos a llevar la guerra sucia a su nivel más degradante>>. (¿Busca PRI encarcelar a Álvarez Máynez?: ”No les tengo miedo”, responde el candidato). La señora Gálvez sostuvo, entonces, que una encuesta de Citibanamex le daba ventaja; la institución la desmintió. El intelectual Francisco Martín Moreno hizo publicar una encuesta de salida -que atribuyó a De las Heras- dando ventaja a Gálvez, hasta que la encuestadora lo desmintió. (Aliado de Xóchitl Gálvez difunde encuesta falsa donde le dan el triunfo a la panista y lo tunden). En el Zócalo de la CDMX, al culminar la marcha. En defensa de la democracia, del 26 de mayo, ante los asistentes, la candidata Gálvez sentenciaba el valor político de la elección: “Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad”.

Todavía el 2 de junio, Xóchitl Gálvez jugaba su última carta electoral, emitiendo un mensaje a las 19 horas, aún sin resultados oficiales, declarándose ganadora de la elección. (Gálvez pide a AMLO “respetar” su triunfo y, sin mostrar un solo dato, dice que ganó); (Líderes del PAN, PRI y PRD exigen a medios no adelantarse con resultados electorales). Los resultados oficiales de la jornada electoral fueron su más grande revés. (Derrota de Xóchitl Gálvez cimbra a coalición opositora).

Ahora, la elección judicial quedará marcada por un hecho tan lamentable como condenable, tan odioso como doloroso. Se abre otro abanico para el análisis social, iniciado ya por Rodrigo Peña, sociólogo especializado en gobernanza criminal, advirtiendo que el doble homicidio <<desnuda el carácter político de la actividad criminal en la capital mexicana>>. Peña considera que el atentado <<es representativo de una mimetización entre la violencia criminal y política; es decir, la manera con la cual las organizaciones delictivas asumen lógicas propias del ámbito político para enviar mensajes de poder>>. (Académico expone detalles inusuales en la ejecución de colaboradores de Clara Brugada).

Es necesario que la sociedad repudie todo tipo de violencia, como exigencia vital de sana convivencia. Queda esperar que las autoridades resuelvan pronto el caso y, que la elección judicial del próximo domingo sea exitosa, a pesar de la irracionalidad de la violencia homicida y, los llamados de una televisora cuyo dueño reúne todos los vicios y malos argumentos que la oposición tiene para llamar a boicotear la elección.

El Estado de derecho, por el que frecuentemente se rasgan muchas vestiduras, exige el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Dicen que, para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de mayo de 2025.