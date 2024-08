Detrás de bloqueos en Puebla está un abogado que quiere “sacar raja”; “no vamos a ceder a chantajes”: AMLO

Detrás de los bloqueos de ejidatarios en la autopista México-Puebla y el Arco Norte en el estado de Puebla está un abogado que quiere sacar “raja” y “provecho personal” de los campesinos que reclaman el pago de un derecho de vía de hace décadas, pero nosotros “no cedemos a chantajes”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el mandatario federal aclaró que si los bloqueos continúan no habrá negociación, y sentenció “pueden quedarse el tiempo que quieran”, tras cumplirse esta mañana las primeras 24 horas de bloqueo ininterrumpido en los dos sentidos de la autopista.

Dijo que si persiste el cierre a esta importante vialidad que comunica a la ciudad de México con el Sur y Sureste de México tampoco habrá represión contra los labriegos.

En Palacio Nacional, López Obrador expuso que el movimiento de protesta en la carretera de Puebla está demandando al gobierno federal el pago por la indemnización de un derecho de vía de hace décadas, para la construcción de la autopista a la capital del país.

Sin embargo, alertó que “está un abogado detrás que está queriendo ‘sacar raja’; son estos abogados muy oportunistas, lo digo aquí para que se sepa, porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie”.

A los campesinos, envió un mensaje en el sentido de que están perjudicando a mucha gente con el bloqueo a varias carreteras, por lo que pidió “no se dejen manipular ni engañar por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal”.

López Obrador señaló que el abogado en mención -del que no ofreció el nombre- estaría pensando que, “como se está terminando mi gobierno ahora es el momento, pues no”, respondió de manera tajante.

A unas semanas de concluir el sexenio, el presidente reviró a los manifestantes que en su gobierno “no nos dejamos chantajear por nadie”.

“Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo”, sentenció.