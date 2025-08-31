Sábado, agosto 30, 2025
60 personas bloquean la México–Puebla para exigir la liberación de familiares detenidos en cateos de la FGE

Isaí Pérez Guarneros

Al menos 60 personas mantuvieron bloqueados todos los carriles de la autopista México–Puebla por tres horas, a la altura de San Martín Texmelucan, como medida de protesta para exigir la liberación de sus familiares, detenidos durante cateos realizados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en bares de dicho municipio la noche del viernes.

A la zona arribaron agentes de la Guardia Nacional para entablar diálogo con los inconformes. No obstante, los manifestantes advirtieron en un primer momento que el bloqueo sería indefinido hasta que las autoridades liberen a sus familiares.

De acuerdo con sus testimonios, los cateos efectuados anoche derivaron en la detención de varios de sus conocidos y parientes. Señalaron que se trata de trabajadores de los bares y que, aseguran, no tienen relación alguna con actividades ilícitas.

Los detenidos se encuentran actualmente en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan. Hasta el momento, la FGE no ha emitido un comunicado oficial, ni tampoco se registró la presencia de algún representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el lugar.

Por su parte, la Guardia Nacional emitió recomendaciones a los automovilistas para utilizar vías alternas. Con dirección a Puebla, el desvío se realiza hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 83, en la zona de Río Frío.

En tanto, con dirección a la Ciudad de México, la circulación se desvía hacia la carretera libre en el kilómetro 93, en la salida a la autopista Arco Norte.

Tras tres horas de bloqueo, los manifestantes decidieron realizar la apertura de la vialidad. Sin embargo, al cierre de esta edición, se mantiene tránsito pesado en la zona, por lo que las autoridades mantienen el llamado de tomar vías alternas.

Temas

