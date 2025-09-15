Cierran carretera para exigir obras al alcalde de Tlacotepec de Juárez

Tlacotepec de Benito Juárez.- Con cierre carretero sobre la federal 150 México-Veracruz, habitantes de San Marcos Tlacoyalco, junta auxiliar de este municipio protestan en contra del presidente municipal Martín de Jesús Camargo de la Peña por la falta de cumplimiento de promesas que les hizo en campaña en materia de obra pública, seguridad y salud.

Paralelamente, en las instalaciones del Palacio Municipal se desarrolla otra manifestación protagonizada por trabajadores del servicio de recolección de basura, en exigencia de su correspondiente pago pues señalan que desde hace varias quincenas no se les cumple con su salario.

Según los manifestantes de San Marcos, el alcalde les prometió destinar alrededor de 30 millones de pesos para atender esos tres rubros, pero recientemente el presidente les mandó a decir que únicamente dispone de la mitad de ese recurso prometido, lo cual generó la inconformidad general.

Los pobladores hicieron saber que se pactaron varias fechas para un diálogo con el presidente municipal, pero de forma sistemática las ha cancelando o bien simplemente no se presenta, lo cual terminó por generar el hartazgo de los vecinos.

Por lo anterior advirtieron que si no se presenta a dialogar y da una respuesta satisfactoria a sus peticiones, los inconformes se mantendrán en el bloqueo de la carretera por tiempo indefinido.