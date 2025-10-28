Bloquean por segundo día autopista Siglo XXI en territorio de Morelos

Atlixco. Decenas de agricultores mantienen hoy por segundo día consecutivo el bloqueo de la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de Amilcingo, en territorio morelense.​

Los trabajadores del campo exigen desde ayer mejores precios para la tonelada de maíz y atravesaron tractores y camiones de carga en la vía mientras esperan respuestas del gobierno estatal y federal.​

La autopista Siglo XXI conecta a Puebla con Morelos y atraviesa varios municipios poblanos como Atlixco, Santa Isabel Cholula y Atzizihuacán. Habitantes de la región reportan ya caos vehicular y largas filas, especialmente de tráileres.