Bloquean por segundo día autopista Siglo XXI en territorio de Morelos

Tractores y camiones de carga atravesados en la autopista Siglo XXI, en la comunidad de Amilcingo, Morelos.
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Decenas de agricultores mantienen hoy por segundo día consecutivo el bloqueo de la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de Amilcingo, en territorio morelense.​

Los trabajadores del campo exigen desde ayer mejores precios para la tonelada de maíz y atravesaron tractores y camiones de carga en la vía mientras esperan respuestas del gobierno estatal y federal.​

La autopista Siglo XXI conecta a Puebla con Morelos y atraviesa varios municipios poblanos como Atlixco, Santa Isabel Cholula y Atzizihuacán. Habitantes de la región reportan ya caos vehicular y largas filas, especialmente de tráileres.

