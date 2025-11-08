Tras 12 horas de bloqueo, ejidatarios de Tlahuapan liberan la autopista México-Puebla

Cerca de las 4 horas de este sábado, los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que mantenían bloqueada la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74, liberaron la vialidad tras establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación estatal.

Aunque hasta el momento ni el gobierno del estado ni los representantes del núcleo agrario han dado a conocer los términos del acuerdo, el bloqueo de este jueves se originó luego de que un juez de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula determinara que Carlos Sánchez Alpízar, excomisariado ejidal acusado de defraudar a los campesinos al retener 170 millones de pesos destinados a compensarlos por la expropiación de sus tierras, podría continuar su proceso en libertad.

Los bloqueos sobre la autopista México-Puebla por esta misma causa han sido constantes. En agosto de 2024, los inconformes mantuvieron cerrada la vialidad durante cuatro días consecutivos, mientras que en junio pasado repitieron la medida por más de siete horas, coincidiendo con una audiencia judicial en la que se definirían las medidas cautelares contra Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio y Guadalupe Dozal Pérez, acusados de fraude en agravio de los ejidatarios.

Sánchez Alpízar fue detenido el 17 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro, luego de permanecer prófugo desde 2021, año en que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con testimonios de los campesinos, cuando fungía como presidente del núcleo ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Sánchez Alpízar recibió en 2018 un cheque por 176 millones de pesos, producto de una resolución favorable del Tribunal Agrario Federal. Dicho monto, gestionado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante la administración de Gerardo Ruiz Esparza, estaba destinado a indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus terrenos durante la construcción de la autopista México-Puebla.

Sin embargo, el excomisariado presuntamente huyó con el dinero, entregando solo pequeñas sumas a familiares y personas cercanas, mientras que la mayoría de los integrantes del núcleo agrario nunca recibió la compensación correspondiente.

Al cierre de esta edición, ni las autoridades estatales ni los representantes legales de los ejidatarios han emitido postura oficial sobre el acuerdo alcanzado esta madrugada. La circulación en la autopista se normalizó pocas horas después.

