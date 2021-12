Por alrededor de 8 horas, pobladores bloquearon la autopista México-Puebla, en protesta por la liberación de un sujeto que arrolló a seis personas

Habitantes de Santa Rita Tlahuapan mantuvieron cerrada por alrededor de ocho horas la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74.

El grupo de pobladores, desde alrededor del mediodía de este domingo bloquearon el paso en el sentido hacia la capital poblana y más tarde hicieron lo mismo con dirección a la capital del país.

Justicia era la exigencia de los manifestantes, luego de que el pasado 24 de diciembre, en la colonia Benito Juárez, un sujeto, en presunto estado de ebriedad arrolló a seis integrantes de una familia que se dirigía una posada.

Cuando menos una de las víctimas perdió la vida, en tanto que los familiares indicaron que el posible homicida, que fue detenido por pobladores y entregado a la policía municipal, fue liberado.

Esa situación desató la molestia de los habitantes, quienes en protesta decidieron cortar la circulación de la concurrida autopista.

La hermana de una de los atropellados, demandó justicia, luego de que sostuvo que las autoridades del municipio de Tlahuapan simplemente ignoraron las peticiones de la familia.

“Venimos de la presidencia, les dijimos que íbamos a cerrar la autopista y dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos, que ellos no iban a ser los perjudicados. Yo no quiero más escándalos, yo no quiero más peleas, yo lo que quiero (es) un acta también levantada porque ayer (sábado) llegaron los familiares (del conductor) ofreciendo dinero… Al que los atropelló ya lo tenían detenido y ahorita nos salen ayer con que no saben nada de él. Total, si se escapó, ya se fue, quiero un acta levantada en la que no quiero que haya amenazas contra mi familia”, declaró.

Abundó que entre los heridos se encuentra su madre, de la cual no reveló edad, nombre, ni situación de salud; la esposa de su hermano, así como los hijos de ambos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó que ante la imposibilidad de circular, se formó una fila de vehículos que alcanzó los 20 kilómetros.

Los automovilistas tuvieron que ser desviados por la carretera federal, en la cual se registró congestionamiento vehicular.

Incluso la caseta de San Marcos tuvo que ser cerrada para que no creciera la larga fila de unidades varadas.

Personal de Gobernación estatal, acompañados de elementos de la secretaria de Seguridad Pública acudieron a dialogar con los manifestantes.

Al momento de retirarse los funcionarios, algunos pobladores intentaron retener una patrulla en la que viajaban dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo momentos después permitieron que la unidad avanzara.

La autopista fue liberada alrededor de las 19:25 horas de la noche.