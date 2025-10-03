Viernes, octubre 3, 2025
Bloquean Periférico Ecológico por decomisos en Puebla de autos chocolate

En este año han sido decomisadas entre 40 y 50 unidades

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Propietarios y vendedores de autos de origen estadounidense bloquearon ambos sentidos del Periférico Ecológico, a la altura del C5, para exigir a Comercio Exterior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del gobierno estatal el alto inmediato a los operativos para decomisar ese tipo de vehículos. 

De acuerdo con los inconformes, en 2025 han sido detenidos entre 40 y 50 automotores, situación que consideran arbitraria pese a que, afirman, tienen toda la documentación en regla con base en el decreto que permite la regularización de vehículos. 

Ayer por la mañana un nuevo caso encendió los ánimos: un joven conductor fue retenido por elementos de Comercio Exterior, permaneciendo más de cuatro horas sin ser liberado, episodio que provocó la protesta. 

Los manifestantes señalaron que el hostigamiento y la falta de atención por parte de las autoridades han generado una situación insostenible. Los afectados destacaron que incluso unidades que cuentan con toda la papelería derivada del decreto expedido por entidades como Tamaulipas, Durango, Coahuila, Zacatecas y Chihuahua han sido decomisadas y permanecen detenidas por periodos superiores a tres meses, sin resolución administrativa. 

Aseguraron que las autoridades no les han ofrecido soluciones claras, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo y a las mesas de trabajo infructuosas.  

“Hay muchas arbitrariedades en contra de uno, por lo cual nos estamos manifestando. Ahorita agarraron a un muchacho  y todavía no lo sueltan”, expresó uno de los inconformes, quien consideró que el proceder ha sido “abuso de autoridad”. 

La problemática, explicaron, no es aislada ni nueva. El decomiso de autos ha derivado en afectaciones económicas directas para decenas de familias que dependen de la compra, venta y uso de esas unidades. 

“Hay varias personas que tienen sus papeles bien en regla y ya llevan más de dos o tres meses las camionetas detenidas, cuando las camionetas están bien legalizadas por decreto. Cuentan con toda su documentación y están haciendo arbitrariedad los de Comercio Exterior”, señaló un manifestante. 

Los inconformes también denunciaron prácticas intimidatorias por parte de la Policía Estatal y personal de Finanzas, quienes, además de detener vehículos, retienen celulares y amedrentan a los conductores, sostuvieron que tales acciones constituyen una violación al libre tránsito.  

“Ahora, independientemente de todo, los papeles que tenemos fueron expedidos por una entidad de gobierno. No fuimos ni al Oxxo ni a la Farmacia Guadalajara a que nos dieran los papeles, tarjeta de circulación y placas”, lamentó otro manifestante. 

Cabe recordar que estas acciones forman parte de una serie de protestas en las que, desde hace meses, han denunciado decomisos incluso de unidades regularizadas 

En junio, líderes del movimiento advirtieron que la persecución y vulneran derechos básicos de los automovilistas, al no existir mecanismos expeditos para resolver la liberación de los autos detenidos. 

