Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasEstado

Bloquean la Cuacnopalan-Oaxaca para exigir solución al paro de servicio de transportistas del agua

Hoy se cumplen tres días de paro, lo que deja sin líquido a zonas como Coapan y San Lorenzo

Bloquean la Cuacnopalan-Oaxaca para exigir solución al paro de servicio de transportistas del agua
Bloquean la Cuacnopalan-Oaxaca para exigir solución al paro de servicio de transportistas del agua
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Para exigir una solución al paro de servicio de transportistas de agua que hoy cumple tres días consecutivos, vecinos de colonias y juntas auxiliares que reciben agua potable a través de pipas, cerraron esta tarde la caseta de cobro de Francisco I. Madero, de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, los manifestantes señalaron que ese problema los tiene sin agua en sus hogares lo que ya es insostenible para ellos.

Los transportistas iniciaron ese paro para exigir que el gobierno estatal les asigne pozos de agua para poder extraer el líquido, luego de que algunos de sus compañeros fueron detenidos durante operativos aplicados para la clausura de pozos clandestinos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acciones que consideraron injustas al señalar que los detenidos no tienen ninguna responsabilidad en esos hechos ilegales dado que solo estaban a la espera de surtirse del líquido ignorando que se trataba de perforaciones ilícitas.

El cierre de la autopista se mantendrá hasta que haya una respuesta a las demandas de los transportistas, advirtieron vecinos de Santa María Coapan y de colonias como La Resurrección y Monte Chiquito, que requieren del servicio de pipas para abastecerse del líquido ya que no están conectados a la red de agua potable municipal.

Te puede interesar: Piperos de Tehuacán protestan contra FGR y Conagua por decomisos de pipas y detenciones

Temas

Más noticias

Nacional

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

La Jornada -
Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de...
Nacional

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Fiscalías en México tenían pendientes 2.3 millones de casos en 2024: Inegi

La Jornada -
Ciudad de México. En las fiscalías y procuradurías estatales en México se reportó que hasta el 2024 había 2 millones 397 mil 281 investigaciones...

Durante más de 20 años ningún gobierno ha construido infraestructura para sanear el río Atoyac

Martín Hernández Alcántara -
Durante más de 20 años prácticamente no se ha hecho una obra sustancial para el saneamiento del río Atoyac, asevera el ambientalista Francisco Castillo...

Sheinbaum envía hoy a Diputados iniciativas de reforma a la Ley de Aguas para combatir mercado negro

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy a la Cámara de Diputados las iniciativas para la expedición de la Ley General...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025