Bloquean la Cuacnopalan-Oaxaca para exigir solución al paro de servicio de transportistas del agua

Tehuacán. – Para exigir una solución al paro de servicio de transportistas de agua que hoy cumple tres días consecutivos, vecinos de colonias y juntas auxiliares que reciben agua potable a través de pipas, cerraron esta tarde la caseta de cobro de Francisco I. Madero, de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, los manifestantes señalaron que ese problema los tiene sin agua en sus hogares lo que ya es insostenible para ellos.

Los transportistas iniciaron ese paro para exigir que el gobierno estatal les asigne pozos de agua para poder extraer el líquido, luego de que algunos de sus compañeros fueron detenidos durante operativos aplicados para la clausura de pozos clandestinos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acciones que consideraron injustas al señalar que los detenidos no tienen ninguna responsabilidad en esos hechos ilegales dado que solo estaban a la espera de surtirse del líquido ignorando que se trataba de perforaciones ilícitas.

El cierre de la autopista se mantendrá hasta que haya una respuesta a las demandas de los transportistas, advirtieron vecinos de Santa María Coapan y de colonias como La Resurrección y Monte Chiquito, que requieren del servicio de pipas para abastecerse del líquido ya que no están conectados a la red de agua potable municipal.

