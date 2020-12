BlackRock y la explotación de la riqueza mexicana

El fondo de inversión más grande del mundo es el corporativo BlackRock, que controla 7.8 billones de dólares (6 veces el PIB de México), y mediante los bancos Vanguard y State Street ejerce el control financiero de las empresas S&P500, que son más de 800 (List of S&P 500 companies – qaz.wiki); además, tiene control accionario en Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. Y extiende su dominio en la esfera tecnológica-digital (Twitter/Facebook/Google/Amazon/Appel), lo que exhibe la enorme concentración de riqueza en el capitalismo contemporáneo.

Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, convocó recientemente al gran capital internacional a la súper explotación de los trabajadores mexicanos y a la depredación de los recursos naturales: “México, dijo Fink, está bendecido por estar cerca de Estados Unidos […] en materia laboral, por ejemplo, el país hoy ofrece mejores costos en comparación con China y eso lo convierte en un gran destino para invertir a pesar de la situación de inseguridad. […] También para la fabricación y la mayoría de las empresas que fabrican en China, México puede cambiar esta situación a través de la inversión que se haga en el país […] México tiene algo único que no tienen otros países, es en mi mente como un lugar donde se pueden utilizar los recursos naturales a largo plazo y eso tienen que explotarlo.” El mensaje se propagó por todos los diarios y noticieros en distintas partes del mundo Los medios de comunicación (BlackRock controla The Economist y Financial Times), omitieron, por supuesto, el destructivo llamado a explotar los “recursos naturales a largo plazo”, que vuelve a evidenciar los intereses estratégicos de este gigantesco corporativo, que el México tiene intereses en el sistema energético al aprovechar la reforma energética de Peña Nieto; además, ha puesto sus ojos en los proyectos del sur-sureste mexicano que mediante el Corredor Transistmico, que conectará el Pacífico con el Atlántico, un fuerte impulso a las fuerzas productivas de la región.

Las declaraciones de Fink no pasaron desapercibidas al presidente López Obrador, quien omitió la declaración sobre el destructivo llamado a la depredación de los recursos naturales en su conferencia matutina (30/10/2020), sólo reprochó que se “presuman” los bajos niveles salariales en el país como atractivo para la inversión, al tiempo que señaló como “una vergüenza” que los salarios en el país sean más bajos que en China.

México, como “paraíso de la inversión” según Alfonso Romo (ex coordinador del Consejo Nacional para el Fomento de la Inversión, Empleo y Crecimiento Económico), y como “gran destino para invertir”, según BlackRock, tienen como denominador común, la súper explotación de los trabajadores mexicanos y la depredación y saqueo de los recursos naturales. Hoy como ayer, en lugar de eliminar la pobreza y aminorar los problemas sociales, los reproducen agravando el malestar social en su afán de tener mayor tasa de ganancia.